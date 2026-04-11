    Liga MX

    Álvaro Angulo revela claves de Pumas y destaca la mentalidad del equipo con Efraín Juárez

    El defensor colombiano también aclaró que le molestó un chisme sobre él y su compromiso con el equipo.

    Por:
    Alonso Ramírez
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    Video Álvaro Angulo destaca la mentalidad de Pumas gracias al técnico

    Tras 13 jornadas del Clausura 2026 de la Liga MX, Pumas marcha en la quinta posición general con 24 puntos, algo que al principio no se vislumbraba por los resultados obtenidos por el equipo.

    Sobre este tema habló Álvaro Angulo en entrevista exclusiva con nuestro compañero Rodrigo Celorio, en la que admitió que hubo a pesar de los resultados finales el grupo nunca dejó de creer y el cambio de mentalidad impuesta por Efraín Juárez fue clave.

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    “Es un equipo diferente y no, porque si tú ves, se fueron tres o cuatro jugadores, yo personalmente lo que siento que ha cambiado es la mentalidad que el mister ha querido meternos de que podemos ser protagonistas y que podemos luchar con los equipos grandes y que Pumas también lo es”.

    “Cuando empezó el torneo no ibas a pensar que iban a pasar esas cosas, este grupo está convencido, lo más importante que uno como deportista y grupal es cuando tú estás fuerte de la cabeza y este grupo está muy fuerte de la cabeza, me atrevo a decir que ganar no es difícil porque este grupo cree, cree en la idea y en los jugadores que tiene al lado”.

    Álvaro Angulo habla sobre el chisme en su contra

    El defensa de los universitarios confesó que en algún momento de esta etapa con Pumas estuvo molesto por lo que se decía de él fuera de la cancha, pero también eso lo motivo a seguir mejorando y mostrar que es un gran futbolista.

    “Molestó y también lo disfruté, al principio molestó porque yo nunca manifesté que me quería ir, y que se invente un chisme, molesta, yo aquí en Pumas soy muy feliz, nunca lo dije y hasta ahora no eh sentido eso, es más, yo a donde voy quiero dejar huella y no quiero irme sin haber llegado a una final, sin haber ganado un título, entonces molestó, pero también entendí que es parte del futbol. Si la gente espera eso de mi es porque soy un grandísimo jugador”.

    Video Álvaro Angulo confiesa molestia por los chismes en su contra
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