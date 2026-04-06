    Liga MX

    Efraín Juárez se dice feliz con el empate de Pumas ante Chivas

    El técnico del cuadro Universitario considera que no muchos creían en que los felinos salieran vivos tras las últimas jornadas de la Liga MX

    Por:Erick Morales Baca
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    Video Efraín Juárez asegura estar feliz por el desempeño de su equipo

    Después de l empate de Pumas 2-2 de visita a Chivas, en un partido en el que estuvieron muy cerca de llevarse la victoria, el técnico de los Universitarios, Efraín Juárez, se dijo feliz del resultado debido a la forma en que se desenvolvieron sus jugadores.

    " Estoy feliz por ver a mi equipo que juega como quiero que juegue, porque los jugadores se matan dentro de la cancha, porque siguen el plan del partido, porque tácticamente todo lo que pensamos en la semana nos salió contra un equipo el mejor en números".

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    Otro punto por el que el estratega se dijo satisfecho, obedece al hecho de que los auriazules lograron salir avantes en una seguidilla de partidos ante algunos de los rivales más fuertes de la Liga MX.

    " Es futbol, teníamos el 3-0 de Rodri, el 3-1 con Carra y al final ahí, con la decisión del árbitro que siempre respetamos, a veces te da, a veces te quita, pero estoy tranquilo porque cuando veías el calendario y se te venía Toluca, Cruz Azul, América, Chivas en cinco semanas, mucha gente nos daba por muertos".

    EFRAÍN PIDE RECONOCIMIENTO A SUS JUGADORES

    Sobre el hecho de que se les escapó la victoria en los últimos segundos de este encuentro de la Jornada 13 del Clausura 2026 ante el líder de la competencia, Efraín Juárez advirtió que a pesar de la frustración de sus jugadores, saben que han hecho bien las cosas hasta este fecha.

    " Obviamente dolido, frustrado, porque la forma en que se desarrolla el partido que teníamos para el 3-0, el 3-1 y que al final te vas con un punto en lugar de tres, pues obviamente ni ellos son de palo ni yo soy de palo, pero se los decía dentro del vestidor, si viéramos el calendario y decíamos que íbamos a venir contra el super líder en un partido que te podías poner el 3-1 a lo mejor nadie lo creía".

    Precisamente al hablar de ese tema, el timonel del Club Universidad Nacional afirmó que muchos aún no creen en el potencial de sus jugadores y no les otorgan el reconocimiento que merecen, aunque dejó claro que no lo necesitan.

    " El reconocimiento a mis jugadores no se les da y eso da tristeza por todo el esfuerzo que hacen en cada entrenamiento, en cada momento, en cada partido, pero tampoco estamos aquí para reconocer o que nos llene de elogios, al contrario, el equipo se hace muy fuerte ante la crítica".

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