Allan Saint-Maximin ya mostró sus primeros pasos sobre la cancha como refuerzo de las Águilas del América dentro de la Liga MX Apertura 2025 dentro de las instalaciones de Coapa y rumbo al partido de la Jornada 5.

Si bien aún no cuenta con el registro en la Liga MX, el atacante francés mostró sus aptitudes ofensivas e incluso, aunque el portero suplente Rodolfo Cota casi es golpeado con el esférico en un disparo del europeo.

Su llegada al Nido generó demasiadas expectativas, pues está en duda su calidad, algunos lo ven como la figura que el equipo necesitaba para convertirse en un referente tras su experiencia en el futbol de Europa, otros aún tienen dudas sobre su rendimiento.

Allan Saint-Maximin llegó el fin de semana pasado y llamó la atención que le diera prioridad a sus mascotas, pues arribó a un hotel diferente al de concentración del equipo, que se preparaba para el juego ante Querétaro, debido a que deseaba pasar su primera noche a lado de sus perros.

Esta semana se definirá su registro y ver si André Jardine podrá contar con él para el juego del próximo sábado en el Volcán frente a Tigres en busca de su tercera victoria del torneo, la primera fuera de casa.

El último partido que disputó Allan Saint-Maximin fue como jugador del Al-Ahli de Arabia Saudita en un partido amistoso ate Celtic Glasgow en el que participó apenas 28 minutos, con las negociaciones con América en puerta.