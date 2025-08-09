Saint-Maximin sorprende al llegar con sus 'perrhijos' a su hotel en la CDMX
Sorprendente compañía del refuerzo estelar de las Águilas en su hotel en la Ciudad de México.
Allan Saint-Maximin, refuerzo estelar de l América, llegó este viernes la Ciudad de México para incorporarse a las Águilas, aunque antes, sorprendió al llegar a su hotel en la capital mexicana, con todo y mascotas.
El futbolista francés llegó con dos 'perrhijos' a un hotel al sur de la Ciudad de México, mismo que no es en donde se hospeda el resto de sus compañeros en América quienes se concentran para enfrentar al Querétaro en su regreso en la Liga MX.
Esto fue debido a que el hotel en donde se quedará Saint-Maximin sí permitió la admisión con mascotas.
Saint-Maximin llegó también con su familia y, de hecho, su hermano fue quien cargó a una de las dos mascotas con las cuales llegó a la capital mexicana.
Se espera que este sábado, el delantero haga pruebas médicas y pueda darse su anuncio oficial como refuerzo del América. El domingo podría viajar a Houston para tramitar su visa de trabajo.