Liga MX Alineaciones Tijuana vs. América para el partido de la Jornada 1 del Clausura 2026 Álvaro Fidalgo es titular en el 11 de las Águilas para su visita a Xolos en el arranque del nuevo torneo de la Liga MX.

Video Alineaciones Tijuana vs. América; Dourado va da inicio con las Águilas

Son cuatro altas las que suma André Jardine para afrontar el actual semestre y en el que el estratega, en conferencia de prensa el jueves pasado, confirmó que aún necesita un refuerzo más.

Sin embargo, en medio de los rumores sobre una posible salida del futbolista español convertido de ídolo dentro de las Águilas del América, Álvaro Fidalgo saldrá como titular en las alineaciones del Tijuana vs. América de la primera fecha.

“ A pesar de que se habla de una oferta de la Real Sociedad por Álvaro Fidalgo, hoy el español será titular con el América en el duelo ante Xolos. Creo que es un buen augurio de que podría quedarse en Coapa y en México”, infirmó Gibrán Araige, reportero de TUDN, horas previas al partido.

Además, las Águilas no contarán con Alejandro Zendejas, Erick 'Chiquito' Sánchez ni con Isaías Violante. Asimismo, tampoco estará en la banca André Jardine debido a que debe cumplir su sanción por la expulsión en los Cuartos de Final de vuelta de la Liguilla pasada ante Rayados, por lo que dirigirá la noche de este viertes Paulo Victor, su auxiliar.

Alineaciones Tijuana vs. América:

José Rodríguez

Rafael Fernández

Unai Bilbao

Jackson Porozo

Jesús Vega

Iván Tona

Kevin Castañeda

Joe Benny Corona

Gilberto Mora

Mourad Daoudi

Adonis Preciado

Alineaciones América vs. Tijuana

Luis Ángel Malagón

Israel Reyes

Sebastián Cáceres

Cristian Borja

Kevin Álvarez

Álvaro Fidalgo

Rodrigo Dourado

Alexis Gutiérrez

José Zuñiga

Eduardo Aguirre

Allan Saint-Maximin

América se fue con las manos vacías en 2025 por lo que ahora busca regresar a la senda de los títulos, sobre todo intentará ganar de una vez por todas la Concacaf Champions Cup por primera vez con André Jardine como director técnico.

Las Águilas afrontan un inicio ajetreado en la Liga MX, pues tras la Jornada 1 ante Xolos afrontará la primera Fecha Doble del torneo cuando reciba al Atlético de San Luis el miércoles 14 de enero y luego visite a Pachuca el 18 de enero en la Jornada 3 del Clausura 2026.