Liga MX Jardine asegura que América sigue buscando un refuerzo más para el Clausura 2026 El estratega señaló que muy pronto se dará a concoer el nombre del jugador.

André Jardine reconoció que América necesitaba un plantel “más gordito” para encarar el Clausura 2026 y reveló que las Águilas están buscando un jugador importante para reforzar al plantel.

En conferencia de prensa, el estratega brasileño también destacó las incorporaciones de Fernando Tapia y Aaron Mejía que recientemente fueron anunciados como jugadores azulcremas.

“Hay que reconocer las dos llegadas recientes que es de Tapia y de Aarón Mejía que nos dan un poco más de cuerpo… es importante porque ya imaginando el elenco que vamos a tener en momentos decisivos e imaginando el elenco sin los mexicanos de selección, creo que vamos a necesitar un elenco un poquito más gordito, con más opciones”

“ Para mí aún nos falta un movimiento importante que no quiero explicar aquí para no generar tanta polémica… pero dentro del club estamos ya muy conscientes de que nos falta un movimiento más, un refuerzo importante en una posición específica… el club sigue tratando de ver las opciones de cómo vamos a ser, pero la sensación es que el elenco es muy bueno, muy fuerte, claro, desde que los jugadores también estén en su nivel que conocemos”

“ Nos falta una pieza importante que nos va a dar un equilibrio más fuerte en el elenco, es una forma que quiero jugar… probablemente va a haber este movimiento en los próximos días”, aseguró André Jardine.