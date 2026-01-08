    Liga MX

    Jardine asegura que América sigue buscando un refuerzo más para el Clausura 2026

    El estratega señaló que muy pronto se dará a concoer el nombre del jugador.

    Por:
    TUDN
    add
    Síguenos en Google
    Video André Jardine va por “un refuerzo importante” para el América

    André Jardine reconoció que América necesitaba un plantel “más gordito” para encarar el Clausura 2026 y reveló que las Águilas están buscando un jugador importante para reforzar al plantel.

    En conferencia de prensa, el estratega brasileño también destacó las incorporaciones de Fernando Tapia y Aaron Mejía que recientemente fueron anunciados como jugadores azulcremas.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Liga MX

    Por estos motivos, Jardine dejó fuera del América a Lichnovsky
    1 mins

    Por estos motivos, Jardine dejó fuera del América a Lichnovsky

    Liga MX
    Se hace oficial la salida de Lorenzo Faravelli del Cruz Azul para el Clausura 2026
    1 mins

    Se hace oficial la salida de Lorenzo Faravelli del Cruz Azul para el Clausura 2026

    Liga MX
    André Jardine confirma la baja de Henry Martin: "Es mala suerte"
    1 mins

    André Jardine confirma la baja de Henry Martin: "Es mala suerte"

    Liga MX
    Cruz Azul cambiará de sede para sus juegos de local en el Apertura 2026
    1 mins

    Cruz Azul cambiará de sede para sus juegos de local en el Apertura 2026

    Liga MX
    André Jardine quiere cumplir un objetivo negado desde que llegó al América
    2 mins

    André Jardine quiere cumplir un objetivo negado desde que llegó al América

    Liga MX
    Necaxa roba joya a Chivas tras anunciar como refuerzo a Francisco Méndez
    1 mins

    Necaxa roba joya a Chivas tras anunciar como refuerzo a Francisco Méndez

    Liga MX
    Los escenarios que tiene América para el futuro de Lichnovsky
    1 mins

    Los escenarios que tiene América para el futuro de Lichnovsky

    Liga MX
    Querétaro está por fichar a Bless Egge para la Liga MX Clausura 2026
    2 mins

    Querétaro está por fichar a Bless Egge para la Liga MX Clausura 2026

    Liga MX
    Una bebé, lo único cierto en el futuro de Bogusz
    1 mins

    Una bebé, lo único cierto en el futuro de Bogusz

    Liga MX
    Lo que falta para que Héctor Herrera y Erick Gutiérrez regresen a Pachuca
    1 mins

    Lo que falta para que Héctor Herrera y Erick Gutiérrez regresen a Pachuca

    Liga MX

    “Hay que reconocer las dos llegadas recientes que es de Tapia y de Aarón Mejía que nos dan un poco más de cuerpo… es importante porque ya imaginando el elenco que vamos a tener en momentos decisivos e imaginando el elenco sin los mexicanos de selección, creo que vamos a necesitar un elenco un poquito más gordito, con más opciones”

    Para mí aún nos falta un movimiento importante que no quiero explicar aquí para no generar tanta polémica… pero dentro del club estamos ya muy conscientes de que nos falta un movimiento más, un refuerzo importante en una posición específica… el club sigue tratando de ver las opciones de cómo vamos a ser, pero la sensación es que el elenco es muy bueno, muy fuerte, claro, desde que los jugadores también estén en su nivel que conocemos”

    Nos falta una pieza importante que nos va a dar un equilibrio más fuerte en el elenco, es una forma que quiero jugar… probablemente va a haber este movimiento en los próximos días”, aseguró André Jardine.

    Al momento el América se ha reforzado con tres jugadores que son Rodrigo Dourado, Fernando Tapia y Aaron Mejía, y ha tenido la baja de Igor Lichnovsky para darle cabida al mediocampista brasileño.

    Relacionados:
    Liga MXAméricaAndré Soares Jardine

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Casados con hijos
    Gratis
    Tráiler: Toros Neza
    Oríllese a la orilla
    Gratis
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX