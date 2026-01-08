Liga MX André Jardine quiere cumplir un objetivo negado desde que llegó al América El técnico de las Águilas quiere regresar a la senda de los campeonatos ganados y lograr de una vez por todas un título que se le ha negado.



Video La 'advertencia' de Jardine que pone a temblar a la Liga MX

Con el año nuevo llegan los propósitos, el trazo de objetivos y planes a cumplir a lo largo de los 365 días; este ritual no es ajeno para el director técnico de las Águilas del América, André Jardine, quien desea por fin cumplir una meta negada desde que llegó a Coapa.

Fue tricampeón de la Liga MX, consiguió el Campeón de Campeones y la Supercopa de la Liga MX, pero hay un título que no se le ha dado y con el que le permitiría jugar dos torneos internacionales contra clubes de primera gama.

Se trata de la Concacaf Champions Cup, donde lo más lejos que ha llegado fue a Semifinales en 2024 cuando perdió en el global frente al Pachuca. En 2025 fue eliminado en Cuartos de Final por otro club mexicano, Cruz Azul.

Para la edición de 2026 en la Concacaf Champions Cup, André Jardine y el América comenzará la Primera Ronda frente al Olimpia de Honduras a partir de febrero próximo.

“Tratar de arrancar muy bien el torneo, intentar sumar el máximo de puntos para después pelear por el primer lugar que siempre va a ser un objetivo. Cuando se acerque la Concachampions vamos a estar con el foco máximo en esta competición y llegando al final tentar al máximo estar fuerte en las dos competiciones.

“ Sin duda ganas muy grandes de hacer una gran Concachampions y colocar a América en una Final de Concachampions que aún no logramos hacerlo”, dijo André Jardine en entrevista exclusiva para el canal de las Águilas en YouTube.

De ganar la Concacaf Champions Cup 2026, América tendrá la oportunidad de jugar la Copa Intercontinental a finales de año, así como obtener su boleto para la próxima edición del Mundial de Clubes, del cual quedó fuera en la edición pasada en un Repechaje con LAFC.

“El sueño es regresar al camino de títulos, sin duda. Esta sensación de que nuestro momento en la historia de este club aún no se cerró, por lo tanto hay que aprovechar al máximo el tiempo que nos queda aquí, cada jugador se debe dar cuenta que son momentos especiales, no es simple llegar a un club como este y aprovechar el tiempo. Nadie va a estar aquí por tanto, tanto tiempo”, ahondó André Jardine.