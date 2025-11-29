Video ¡Esto no lo viste en ningún lado! Jardine explota y es expulsado por César Arturo Ramos

André Jardine, director técnico del América, se fue expulsado tras el silbatazo final del partido de vuelta de los Cuartos de Final de la Liga MX Apertura 2025 luego de ir directo al árbitro central a reclamar varias marcaciones de las que no estuvo de acuerdo y que el juez no toleró.

Un gol en tiempo de compensación de Germán Berterame dio al traste el trabajo de las Águilas, que ganaban 2-0 este sábado para el empate global de 2-2 que les daba la clasificación a Semifinales por su mejor posición en la tabla después de 17 jornadas del torneo regular.

Un gol anulado a José ‘la Pantera’ Zuñiga evitó que el América hiciera el 3-0, el tanto fue anulado tras la revisión en el VAR por aparente fuera de juego, lo que dio vida al cuadro de la Sultana del Norte para ir por un gol que les diera la clasificación.

Todo se complicaba cuando Jorge ‘Corcho’ Rodríguez se fue expulsado, pero una genialidad de Germán Berterame le permitió marcar el único tanto del juego de vuelta de Cuartos de Final y con ello volver a colocar en ventaja a Monterrey en el global, esta vez por 2-3 y con el que selló su pase a las Semifinales.

SILBATAZO FINAL DEL AMÉRICA VS. MONTERREY Y EXPULSIÓN DE ANDRÉ JARDINE

Tras el silbatazo final que decretó la eliminación del América y con ello la posibilidad de clasificar a su quinta Final de Liga MX, André Jardine, director técnico de las Águilas, fue directo al árbitro César Ramos Palazuelos a reclamar algunas de las decisiones de las que estuvo inconforme, pero el juez central no aguantó los reclamos y le mostró la tarjeta roja.