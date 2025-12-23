    Liga MX

    Hormiga González encabeza novatadas en Chivas durante la pretemporada

    El goleador del Rebaño se desquitó con uno de los refuerzos; Brian Gutiérrez tampoco se salvó.

    Por:Juan Regis
    Las Chivas llevaron a cabo las tradicionales novatadas de cara al inicio del Clausura 2026 de Liga MX y Armando 'Hormiga' González se encargó de cobrar revancha con uno de los nuevos rostros del primer equipo.

    La cuenta del Rebaño compartió un par de videos en el que se ve a la Hormiga rapar a Leonardo Jiménez, quien estuviera en el Tapatío y ahora es refuerzo del primer equipo con miras a su debut en la Primera División.

    Lo peculiar del momento es que fue Leo quien rapó en su momento al goleador de Chivas cuando compartieron vestidor en el equipo de segunda división del Rebaño.

    Otro que no se salvó de la novatada fue Brian Gutiérrez, otro de los refuerzos de Chivas para el siguiente torneo junto con Ángel Sepúlveda.

    Gutiérrez, nacido en Estados Unidos, pero de padre y madre mexicanos, tuvo que cantar frente a todo el equipo que observó entre risas la desastrosa presentación del jugador de 22 años.

    El equipo de Gabriel Milito se prepara para la temporada en en Colima antes de participar en la Copa Pacífico a disputarse en el Estadio Jalisco el 3 y 4 de enero, un fin de semana antes del arranque del Clausura 2026.

