Alexis Vega revela cláusula para una posible salida al futbol de Europa

Alexis Vega fue la gran figura del Toluca que venció a América en la Final para conquistar el título del Clausura 2025 en la Liga MX y, gracias a ese gran rendimiento, aún sueña con una posible salida del futbol europeo.

En entrevista con Faitelson Sin Censura, el jugador mexicano reveló la favorable cláusula que tiene con los Diablos Rojos en caso de que llegue la oferta de un club del Viejo Continente.

“Sí, obviamente es un sueño que tengo todavía en la cabeza. No quiero quedarme con las ganas de poder ir a jugar a Europa y saber que no fui. Así que ahí está. Está una cláusula en el cual el Toluca, desde mi llegada, me dio la oportunidad de que si llegaba un equipo (para ficharme), me dio muchas facilidades, una cláusula súper pequeña”, dijo Vega.

“ Entonces, si llega algo, lo platicaré y lo analizaremos con el club. Y si la decisión nos hace feliz a los dos lo vamos a tomar”, agregó.

Vega, de 27 años, también señaló que más allá de las críticas, las lesiones han sido lo más complicado de su carrera, al punto que llegó a pensar en parar su carrera.

“Yo creo que el tema de las lesiones fue un poco más complicado porque pasó por mi cabeza ya no jugar. Yo creo que si las lesiones me hubieran respetado, yo no estuviera en el futbol mexicano”, apuntó.

Alexis confiesa lo que sintió al recibir el gafete de capitán

Antonio Mohamed, director técnico del Toluca, siempre ha mostrado gran confianza en Alexis Vega, algo que se vio reflejado cuando le entregó el gafete de capitán del equipo para el presente torneo.

El mexicano confesó que sintió al momento de recibir esa responsabilidad: “ Es algo increíble, una responsabilidad muy grande, pero sabía que podía portar el gafete con mucho orgullo. Sabía que era canterano del club y que podía ser referente del equipo”.

“ Me lo da (el gafete) en el momento, cuando empezaron a salir muchos rumores que me iba a ir al América, que me quería el América. Y bueno, después de esa oportunidad que me dan del gafete, no quería defraudar a mi cuerpo técnico, a mi afición, a mis jugadores y ahora estoy muy feliz de estar acá con ellos”, concluyó.