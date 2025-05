"Quería tocar la gloria, hoy gracias a mis compañeros y mi cuerpo técnico nos da la oportunidad de hacerlo, recordando mis inicios desde básicas, me fui a Chivas y regresé para un objetivo que era levantar este trofeo.

"Lo que sí sabía era que al equipo que llegara iba a renacer porque tenía esa hambre de crecer como persona y como futbolista. No sabía qué hacer, tenía dos ofertas del futbol mexicano, de la MLS, y después se suma Toluca y mi esposa me da la opción de hablar con Pepe, para que me diera un consejo, le mandé mensaje, le platiqué mi situación, que quería seguir creciendo como futbolista, que estaba pasando por un mal momento".