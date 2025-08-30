    América

    ¡Lo va a extrañar! Alana Flores lamenta no ver a Cáceres en acción

    La streamer hizo eco en redes sociales por no poder asistir al juego América vs. Pachuca que se realizará a puertas cerradas.

    Alana Flores, streamer y novia de Sebastián Cáceres, no pudo ocultar su frustración de no poder ir a ver al América y a su 'amorcito' en el juego de la Jornada 7 del Apertura 2025.

    Y es que las Águilas, donde juega el defensa uruguayo, confirmó esta sábado que su partido ante Pachuca se celebrará en Estadio Ciudad de los Deportes se celebrará a puerta cerrada.

    Las Águilas emitieron un comunicando en donde se establece que se acatará la orden dada por la Alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México para que el encuentro se dispute sin público en las gradas.

    La reacción de Alana se dio vía redes sociales y en su cuenta de X escribió: " maldita sea yo quería ir al estadio a tomar mis azulitos viendo a mi amorcito".

    Con el mensaje hizo eco a una buena parte de la afición del América que esperaba el día para asistir a apoyar a su equipo.

    Las Águilas deberán jugar a puerta cerrada luego de que la Alcaldía Benito Juárez aseguró que el club incumplió con la normativa establecida para el estadio.

    Alana y Sebastián mantienen una relación que se hizo pública en febrero del 2025 tras un partido entre América y FC Juárez, justamente en el Estadio Ciudad de los Deportes.

    PUBLICIDAD