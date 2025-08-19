Luego de que Alana Flores se impusiera por decisión a Gala Montes el fin de semana pasado dentro del Supernova Strikers, la streamer celebró su victoria a lado de su pareja Sebastián Cáceres, quien tras el partido del América ante Tigres en Nuevo León se reportó para la contienda.

Un par de días después, y luego de que Alana Flores consintiera al uruguayo por su cumpleaños, el jugador de las Águilas sorprendió con un emotivo y romántico mensaje para su pareja tras imponerse en el ring en una función que incluso desató la polémica con David Faitelson.

PUBLICIDAD

“Si hay algo que sin dudas generas, es orgullo y admiración. Una vez más volviste a demostrar que creces con la adversidad y sacas los mejor de ti cuando las cosas se ponen difíciles, como lo hacen los campeones.

“Te amo, Pulguita Alana Flores. Gracias por el regalo inmejorable que me diste por adelantado, que fue verte brillar como nunca desde tan cerca”, posteó Sebastián Cáceres en su cuenta personal de Instagram y con una serie de fotografía de la función y posterior a ella.

La relación entre Alana Flores y Sebastián Cáceres incluso va más allá de un romance, pues incluso la streamer reveló en Faitelson son censura la fecha que tienen contemplada su boda.

Incluso, previo a la pelea, Alana Flores respondió a los puristas del boxeo por realizar este tipo de funciones junto a Gala Montes, incluido David Faitelson, con quien detonó la controversia.