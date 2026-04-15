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    Pulido no es más futbolista de Guadalajara

    El Rebaño anunció la separación, pese a tener contrato con el delantero hasta el final del año.

    Por:Omar Carrillo
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    Video Alan Pulido no es más futbolista de Chivas

    De manera abrupta, Chivas anunció este miércoles que Alan Pulido no es más jugador de la institución.

    Lo hizo a través de un comunicado de prensa en el que asegura que el final del acuerdo contractual, que finalizaba en diciembre de este año, fue de "común acuerdo.

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    "El Club Deportivo Guadalajara informa que, de común acuerdo, se ha terminado de manera anticipada la relación contractual con Alan Pulido", se lee en el documento.

    Y añade: "Agradecemos el tiempo que Alan vistió los colores de Chivas y su aporte durante las dos etapas que integró las filas del equipo. Le deseamos éxito en sus siguientes retos profesionales".

    Pulido jugó en dos etapas con el Rebaño, la primera del 2016 al 2019, y esta segunda que inicio en enero del 2025 y que ha llegado a su fin este miércoles.

    Al atacante, ya se le había avisado que no entraba en planes de la institución antes del inicio del torneo y Gabriel Milito no lo utilizó un solo minuto a lo largo del Clausura 2026. Misma situación que vive Érick Gutiérrez.

    Sin embargo, Pulido tampoco en el Clausura 2025 fue muy requerido, ya que jugó solo cinco juegos y no marcó ningún gol en la Liga MX.

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