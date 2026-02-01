Querétaro Querétaro y Pachuca reparten puntos en la Jornada 4 de la Liga MX Los Tuzos terminan sin goles, con un lesionado y sin portero en su visita a los Gallos Blancos en la Jornada 4 del Clausura 2026.

Pachuca tuvo una muy mala tarde de domingo, ya que aparte de terminar en empate sin goles en su visita al Querétaro en partido de la Jornada 4 de la Liga MX, perdió a uno de sus jugadores por lesión y Carlos Moreno terminó expulsado.

El encuentro fue muy trabado en el mediocampo, las oportunidades fueron pocas de uno y otro lado, incluso hubo un gol anulado para los Gallos Blancos que pudo marcar la diferencia, pero un fuera de lugar apagó el grito.

Sin embargo, lo que marcó el partido, fue la salida de Alan Mozo en los últimos minutos de la primera parte, quien al pelear el balón Jean Unjanque, cayó al césped y su pierna izquierda terminó atorada con las del de Querétaro, por lo que debió salir de la cancha por lesión en el tobillo izquierdo.

Aunque hasta el momento no hay reporte médico por parte de los Tuzos, se espera que no sea de gravedad, puesto que el jugador, aunque con ayuda, logró salir del terreno de juego por propio pie y sin utilizar el carrito de las desgracias.

Finalmente, a pesar de que el Querétaro terminó con uno menos por la polémica expulsión de Santiago Homenchenko y Carlos Moreno recibió la roja por un cabezazo, el marcador nunca se movió, por lo que repartieron puntos entre Gallos y Tuzos.

