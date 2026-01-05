Liga MX Alan Mozo sale de Chivas y refuerza a Pachuca para el Clausura 2026 El Rebaño sufre su quinta baja, mientras que los Tuzos suman su segundo refuerzo.

Video Los Reyes Magos 'roban' figura de Chivas para otro equipo de Liga MX

Chivas anunció la salida de Alan Mozo y minutos después Pachuca le dio la bienvenida presentándolo como su nuevo refuerzo para el Torneo Clausura 2026.

“Gracias por estos años defendiendo la Rojiblanca con la pasión, energía y compromiso que te caracteriza. Mucho éxito en este nuevo proyecto”, posteó el Rebaño en su cuenta de X.

Mientras que los Tuzos lo anunciaron con un video hecho con inteligencia artificial de Alan Mozo vestido de Rey Mago que causó controversia por el poco parecido del futbolista.

“Listo para fortalecer esta aventura y seguir la estrella junto con ustedes, feliz día de reyes Pachuca”, se escucha la voz del defensa de 28 años en el video.

Alan Mozo deja Chivas tras tres años y medio, lapso en el que disputó 118 partidos con saldo de cuatro goles y nueve asistencias.

Mozo es el segundo refuerzo del Pachuca para el Torneo Clausura 2026 tras el regreso de Salomón Rondón luego de un paso de seis meses en el Real Oviedo.

Los Tuzos de Esteban Solari se refuerzan con Alan Mozo para cubrir la baja de Luis ‘Chaka’ Rodríguez en la lateral por derecha.

Es la quinta baja del Rebaño de Gabriel Milito para el Clausura 2026 tras 'Chicharito' Hernández, Isaác 'Cone' Brizuela, Cade Cowell y Raúl Martínez.

Alan Mozo podría debutar en Pachuca contra Chivas cuando se enfrenten en la Jornada 1 del Clausura 2026 el próximo sábado 10 de enero en el Estadio Hidalgo.