Alan Mozo pasa por quirófano y deja mensaje previo al Clásico América vs. Chivas
El lateral del Rebaño pasó por el quirófano después de lesionarse una rodilla en amistoso ante León.
Alan Mozo, jugador de Chivas, pasó por quirófano para tratarse su lesión de menisco que le impidió ser elegible para el Clásico América vs. Chivas del Apertura 2025 de la Liga MX y que, de hecho, lo privará de lo que resta de la temporada.
Ya desde el quirófano, Mozo se dio tiempo de mandar un mensaje especial justamente el día en el que su equipo disputará el duelo más importante del futbol mexicano.
"¡Se armó! Gracias a todos por sus mensajes y por la mejor energía. ¡Arriba las Chivas", escribió Alan Mozo por medio de una historia de su cuenta oficial de Instagram.
"El obstáculo se convierte en el camino", fue otra frase presente en el referido posteo en donde se ve a Alan Mozo desde una cama en el hospital.
El lateral Alan Mozo se lesionó en el partido que Chivas tuvo ante León, amistoso dentro de la Fecha FIFA, en donde el Rebaño ganó 2-1 a los Esmeraldas, pero pagó un alto precio con la referida lesión de menisco.