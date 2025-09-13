Video Desde el quirófano: el sentimental mensaje previo al Clásico América vs. Chivas

Ya desde el quirófano, Mozo se dio tiempo de mandar un mensaje especial justamente el día en el que su equipo disputará el duelo más importante del futbol mexicano.

"¡Se armó! Gracias a todos por sus mensajes y por la mejor energía. ¡Arriba las Chivas", escribió Alan Mozo por medio de una historia de su cuenta oficial de Instagram.

"El obstáculo se convierte en el camino", fue otra frase presente en el referido posteo en donde se ve a Alan Mozo desde una cama en el hospital.