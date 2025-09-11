    Guadalajara

    Alan Mozo causa baja de Chivas previo a Clásico Nacional

    Guadalajara anunció que el jugador tiene una lesión en el menisco de una de sus rodillas.

    Por:
    TUDN
    Video Chivas pierde pieza clave en la defensa horas antes del Clásico Nacional

    Unas horas antes de que Chivas enfrente el Clásico Nacional ante América el próximo 13 de septiembre en el Estadio Ciudad de los Deportes, el club informó que Alan Mozo está lesionado y deberá operarse de un menisco, y por lo tanto se perderá el encuentro.

    Fue la Dirección de Ciencias del Deporte del Club Deportivo Guadalajara la encargada de informarlo a través de un comunicado de prensa sobre el estado del defensa.

    Mozo presentó molestias en el duelo amistoso entre Guadalajara y León que se disputó en Chicago el pasado fin de semana.

    Alan sufrió un mecanismo lesivo para la rodilla que le generó dolor en el partido del pasado fin de semana por lo que pidió su cambio; tras realizarle los estudios de imagen necesarios se confirmó una lesión de menisco, la cual requerirá de tratamiento quirúrgico. Su vuelta a la competencia está sujeta a su evolución", se explicó en el documento.

    Aunque no se especifica el tiempo de baja del jugador de 28 años, trascendió que al menos serán seis semanas lejos de la disciplina del equipo.

    Mozo apenas ha disputado tres partidos en el Apertura 2025, uno de titular. Con 139 minutos disputados y una tarjeta amarilla en su cuenta.

    Chivas jugará el Clásico dentro de la Jornada 8 del Apertura 2025 y necesita la victoria urgentemente ya que se ubica en el sitio 16 de la competencia con únicamente cuatro unidades, aunque tiene un juego pendiente ante Tigres de la Jornada 1.

    Video Las duras palabras de Henry Martín de cara al Clásico ante Chivas

