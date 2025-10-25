    Futbol

    ¡Afición muestra su apoyo a Pumas en León!

    Un grupo importante de aficionados se concentra afuera del hotel de Pumas y respalda el trabajo de Efraín Juárez.

    Por:
    Baudelio García Espinosa.
    Video ¡Afición Universitaria le lleva serenata a Pumas en León!

    No obstante el mal momento que atraviesa el cuadro universitario, la afición de Pumas se da cita afuera de su hotel de concentración de León para respaldar el trabajo del cuerpo técnico y jugadores. En las imágenes se observa como el estratega Efraín Juárez baja del autobús, firma autógrafos y se toma selfies con aficionados.

    Pumas no conoce la victoria en los últimos seis partidos y su boleto al Play In está en duda, al ubicarse en el lugar 12 de la tabla general con 14 unidades.

    León también atraviesa por una severa crisis, bajo las órdenes de Ignacio Ambriz y el actual proyecto esmeralda va destinado al fracaso. Tanto Pumas como León no se pueden permitir otra derrota y un empate de poco o nada les sirve.

    Duelo atractivo en la cancha el ver a Keylor Navas enfrentando a James Rodríguez.

