Efraín Juárez, director técnico de Pumas, se sinceró después de que su equipo cayera ante el Atlético de San Luis por 1-0 en la Jornada 14 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, hecho que reduce significativamente las posibilidades de la escuadra auriazul para este certamen.

Después del encuentro, Juárez se vio más mesurado que en ocasiones anteriores al hablar de las chances que tiene su equipo que ve ya muy lejos la clasificación directa a Cuartos de Final y que, más bien, parece que luchará por el play-in.

PUBLICIDAD

A pesar de eso, Efraín Juárez dejó en claro que su escuadra está obligada a agotar todas las oportunidades que tiene, ya que eso demanda la grandeza de la escuadra de la UNAM en el futbol mexicano.

"Vamos a pelear, quedan nueve puntos, no está fácil la situación, lo que nos ha caracterizado es que el equipo siempre da la cara, hoy no se juega bien, dolorosa la derrota en casa, con un rival directo, sabíamos que si conseguíamos la victoria nos poníamos en una posición importante, tenemos qué pelear, somos los Pumas, una institución grande en el país", dijo Juárez.

Además, Efraín celebró la labor del Atlético de San Luis que logró plantarse en Ciudad Universitaria para ganar con un gol de Salles-Lamonge y, de esta forma, dejar en una situación precaria a sus pupilos.