    Afición de Pumas le da con todo a Caicedo tras empate ante Gallos

    El futbolista colombiano fue señalado como culpable del empate de los Universitarios.

    Raúl Martínez
    José Luis Caicedo se ha convertido en uno de los enemigos para los aficionados de Pumas debido a su bajo rendimiento, y en el arranque del Clausura 2026 nuevamente fue señalado como culpable y los seguidores se lo hicieron saber tras el empate ante Querétaro en Ciudad Universitaria.

    El colombiano arrancó el juego en el banco de suplentes y fue al minuto 61 cuando Efráin Juárez lo mandó al campo en medio de abucheos, sin embargo , minutos después Caicedo perdió el balón en el mediocampo y los visitantes encontraron el gol para el 1-1 final.

    Y ante esto los aficionados no le perdonaron a Caicedo ese error y al finalizar el partido se lo hicieron saber con abucheos y reclamos de todo tipo mientras el jugador se dirigía a los vestuarios.

    Por su parte, Efraín Juárez no quiso profundizar sobre los abucheos a José Luis Caicedo, sin embargo, aceptó que entiende la postura de los aficionados por no arrancar de la mejor forma el Clausura 2026.

    Nunca individualizó, estamos para tratar de ayudar y trabajar, así como él (Caicedo) y todos... No hay mucha paciencia y es normal, y lo entendemos. Y al igual que ellos estamos con la frustración, créeme que yo no salí contento… y al final lo que no se hizo en casa tendremos que sacarlo el miércoles de visita”, señaló el técnico de Pumas.

    Pumas enfrentará en la jornada 2 del Clausura 2026 a conjunto de los Tigres en la cancha del estadio Universitario.

    Liga MXPumas UNAMEfraín JuárezJose Caicedo

