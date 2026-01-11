    Liga MX

    Resumen Pumas vs. Querétaro: goles y highlights del partido Jornada 1 Liga MX

    Los Gallos se llevaron la victoria moral al venir de atrás y en territorio ajeno.

    Por:Juan Regis
    add
    Síguenos en Google
    Video ¡Ya cantó el gallo! Error en la salida de Pumas y Coronel empata el juego

    Nuevo año y nuevo torneo para los Pumas, pero mismos resultados tras el amargo empate con Querétaro en la Jornada 1 del Clausura 2026.

    Como ha pasado desde hace ya varios torneos, los Universitarios, aún dirigidos por Efraín Juárez, subieron primero al marcador en el Estadio Olímpico Universitario y todo parecía un gran arranque para la afición.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Liga MX

    Luca Orellano es refuerzo oficial de Rayados de Monterrey para Liga MX
    1 mins

    Luca Orellano es refuerzo oficial de Rayados de Monterrey para Liga MX

    Liga MX
    Pumas vs. Querétaro: horario y dónde ver el partido de Jornada 1 de la Liga MX Clausura 2026
    2 mins

    Pumas vs. Querétaro: horario y dónde ver el partido de Jornada 1 de la Liga MX Clausura 2026

    Liga MX
    No fue berrinche, Torrent aclara por qué Arteaga se fue al vestidor ante Toluca
    2 mins

    No fue berrinche, Torrent aclara por qué Arteaga se fue al vestidor ante Toluca

    Liga MX
    Torrent aclara 'berrinche' de Arteaga: ¿Por qué se fue al vestidor?
    1:14

    Torrent aclara 'berrinche' de Arteaga: ¿Por qué se fue al vestidor?

    Liga MX
    Vicente Sánchez lanza enigmático mensaje en redes sociales, ¿para Cruz Azul?
    1 mins

    Vicente Sánchez lanza enigmático mensaje en redes sociales, ¿para Cruz Azul?

    Liga MX
    ¿Dardo a Cruz Azul? Vicente Sánchez deja mensaje polémico en redes
    1:18

    ¿Dardo a Cruz Azul? Vicente Sánchez deja mensaje polémico en redes

    Liga MX
    Dura imagen de Canales tras fallar su penal en el Monterrey vs. Toluca
    1 mins

    Dura imagen de Canales tras fallar su penal en el Monterrey vs. Toluca

    Liga MX
    Hugo González responde así a los abucheos que recibe en Monterrey
    1:17

    Hugo González responde así a los abucheos que recibe en Monterrey

    Liga MX
    ¡Canales termina entre lágrimas el partido entre Rayados y Toluca!
    1:36

    ¡Canales termina entre lágrimas el partido entre Rayados y Toluca!

    Liga MX
    Santos vs. Necaxa: con todo y oso de Unsain los Rayos mantienen su dominio ante Guerreros
    2 mins

    Santos vs. Necaxa: con todo y oso de Unsain los Rayos mantienen su dominio ante Guerreros

    Liga MX

    El primer tiempo fue para el olvido con poquísimas llegadas de peligro en ambas porterías y sería en el arranque del complemento que finalmente el marcador se movió con el gol de Adalberto Carrasquilla.

    El panameño prendió un balón elevado tras el rechazo de la defensa queretana y pese a que su disparo iba con dirección de arco, el desvío de un defensa le favoreció para engañar a Allison y mandar el balón al fondo de la red.

    Pero 20 minutos después, en la recta final cuando Pumas ya había regalado la posesión y se echó atrás esperando el silbatazo final, Querétaro encontró un latigazo por el centro que Mateo Coronel se encargó de conducir hasta el área grande y definir pegado al poste lejos de las manos de Keylor Navas.

    Pumas se salvó de al menos dos jugadas de gol de los Gallos en los últimos minutos del partido, pero la pizarra no se movió más. Ambos equipos sumaron un punto en sus respectivos debuts en el torneo.

    Relacionados:
    Liga MXPumas UNAMQuerétaro

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Toros Neza
    Gratis
    Casados con hijos
    Gratis
    Oríllese a la orilla
    Gratis
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX