Liga MX Resumen Pumas vs. Querétaro: goles y highlights del partido Jornada 1 Liga MX Los Gallos se llevaron la victoria moral al venir de atrás y en territorio ajeno.

Video ¡Ya cantó el gallo! Error en la salida de Pumas y Coronel empata el juego

Nuevo año y nuevo torneo para los Pumas, pero mismos resultados tras el amargo empate con Querétaro en la Jornada 1 del Clausura 2026.

Como ha pasado desde hace ya varios torneos, los Universitarios, aún dirigidos por Efraín Juárez, subieron primero al marcador en el Estadio Olímpico Universitario y todo parecía un gran arranque para la afición.

El primer tiempo fue para el olvido con poquísimas llegadas de peligro en ambas porterías y sería en el arranque del complemento que finalmente el marcador se movió con el gol de Adalberto Carrasquilla.

El panameño prendió un balón elevado tras el rechazo de la defensa queretana y pese a que su disparo iba con dirección de arco, el desvío de un defensa le favoreció para engañar a Allison y mandar el balón al fondo de la red.

Pero 20 minutos después, en la recta final cuando Pumas ya había regalado la posesión y se echó atrás esperando el silbatazo final, Querétaro encontró un latigazo por el centro que Mateo Coronel se encargó de conducir hasta el área grande y definir pegado al poste lejos de las manos de Keylor Navas.