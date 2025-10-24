Video La desgarradora actualización de Aaron Ramsey sobre su perrita perdida

Tras varias jornadas fuera del terreno de juego con Pumas, Aaron Ramsey rompió el silencio sobre el penoso caso de Halo, su perrita perdida desde hace semanas, y dio una desgarradora actualización sobre su búsqueda.

Por medio de sus redes sociales, tanto Ramsey como su esposa Colleen, compartieron un triste mensaje a semanas del extravío de Halo.

PUBLICIDAD

"Hemos permanecido en silencio intentando entender cómo puedes dejar a tu perra en un rancho y no volver a verla sin ninguna explicación. Las cámaras no grababan, ningún rastreador la encontró, ningún avistamiento, ningún cuerpo y un montón de mentiras.

"Solo queremos despedirnos y seguir adelante. ¿Cómo poder hacerlo si no sabemos si está viva o muerta?", se lee en el mensaje en español e inglés que ambos compartieron en sus perfiles personales.

Ramsey no juega con Pumas desde la Jornada 11, cuando el Club Universidad perdió por goleada ante América, desde entonces el galés se resintió de una lesión muscular que evitó su viaje a Europa para jugar las eliminatorias mundialistas con su selección.