¿Aaron Ramsey se rinde con Halo? El galés lanza desesperanzador mensaje

El galés y su esposa, Colleen Ramsey, postearon una historia en Instagram con una imagen de una huella en el cielo acompañada de un triste y desesperanzador mensaje.

“Solo quería darles las gracias. Aún no encontramos a Halo. No creo que la encontremos nunca. Tenemos preguntas serias, puede que nunca obtengamos respuestas. Gracias por su apoyo y oraciones”, dice la publicación.

Un día antes, Aaron Ramsey publicó una foto besando a Halo acompañada con el texto “siempre estarás conmigo pequeña”.

¡¿Qué pasó con Halo?! Aaron Ramsey busca respuestas

Pese a que Aaron Ramsey ha contado con ayuda de los mexicanos, y equipos de rescate han salido ha buscarla en las zonas aledañas donde se perdió, Halo sigue desaparecida.

La mascota, de raza Beagle, llevaba un collar con GPS, pero fue vista por última vez en el Rancho San Ignacio, ubicado en el Margen del Río Laja de Dolores Hidalgo, Guanajuato.

Ramsey ofreció una recompensa de 10 mil dólares (200 mil pesos) que posteriormente subió a 20 mil dólares (400 mil pesos), pero ni así ha logrado aparecer Halo.

El pueblo mexicano responsabiliza a Hipsterrier, albergue donde estuvo la perrita de Ramsey antes de la desaparición. Sin embargo, el albergue no se ha pronunciado al respecto, pero ya desactivó los comentarios en sus redes sociales ante el cuestionamiento de los mexicanos.