    Pumas UNAM

    ¿Aaron Ramsey se rinde con Halo? El galés lanza desesperanzador mensaje

    El jugador de Pumas agradeció el apoyo del pueblo mexicano tras la desaparición de su perrita.

    Por:
    Kevin R. Yu.
    Video André Jardine cuenta qué detonan las lesiones en América

    Aaron Ramsey sigue sin encontrar a su perrita Halo a dos semanas de haberse perdido, por lo que el futbolista de Pumas publicó un nuevo desgarrador mensaje en sus redes sociales.

    El galés y su esposa, Colleen Ramsey, postearon una historia en Instagram con una imagen de una huella en el cielo acompañada de un triste y desesperanzador mensaje.

    PUBLICIDAD

    “Solo quería darles las gracias. Aún no encontramos a Halo. No creo que la encontremos nunca. Tenemos preguntas serias, puede que nunca obtengamos respuestas. Gracias por su apoyo y oraciones”, dice la publicación.

    Un día antes, Aaron Ramsey publicó una foto besando a Halo acompañada con el texto “siempre estarás conmigo pequeña”.

    ¡¿Qué pasó con Halo?! Aaron Ramsey busca respuestas

    Pese a que Aaron Ramsey ha contado con ayuda de los mexicanos, y equipos de rescate han salido ha buscarla en las zonas aledañas donde se perdió, Halo sigue desaparecida.

    La mascota, de raza Beagle, llevaba un collar con GPS, pero fue vista por última vez en el Rancho San Ignacio, ubicado en el Margen del Río Laja de Dolores Hidalgo, Guanajuato.

    Ramsey ofreció una recompensa de 10 mil dólares (200 mil pesos) que posteriormente subió a 20 mil dólares (400 mil pesos), pero ni así ha logrado aparecer Halo.

    El pueblo mexicano responsabiliza a Hipsterrier, albergue donde estuvo la perrita de Ramsey antes de la desaparición. Sin embargo, el albergue no se ha pronunciado al respecto, pero ya desactivó los comentarios en sus redes sociales ante el cuestionamiento de los mexicanos.

    Video Desgarrador mensaje de Aaron Ramsey tras no encontrar a su mascota

    Más sobre Pumas UNAM

    1:17
    ¿Se da por vencido? Aaron Ramsey y su desesperanzador mensaje sobre Halo

    ¿Se da por vencido? Aaron Ramsey y su desesperanzador mensaje sobre Halo

    1 min
    Pumas vs. Atlético de San Luis: Horario y dónde ver el partido de Jornada 15 de la Liga MX Apertura 2025

    Pumas vs. Atlético de San Luis: Horario y dónde ver el partido de Jornada 15 de la Liga MX Apertura 2025

    1:04
    ¡Atentos! Filtran estatus de la lesión de JJ Macías de cara a la doble jornada

    ¡Atentos! Filtran estatus de la lesión de JJ Macías de cara a la doble jornada

    1 min
    Confirman que lesión de JJ Macías con Pumas no es de gravedad previo a doble jornada

    Confirman que lesión de JJ Macías con Pumas no es de gravedad previo a doble jornada

    2 min
    Incidente con mujer en el Metro causa polémica con afición de Rayados

    Incidente con mujer en el Metro causa polémica con afición de Rayados

    Relacionados:
    Pumas UNAMAaron Ramsey

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    Tomy Zombie
    Gratis
    Tráiler: Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
    Tráiler: La Trevi sin filtro
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD