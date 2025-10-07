    Pumas

    Aaron Ramsey se cae de convocatoria de Gales para Fecha FIFA y esta es la razón

    El jugador de los Pumas estaba contemplado para encarar a Inglaterra y Bélgica en esta Fecha FIFA trascendental.

    Por:
    Fernando Vázquez.
    Video ¿Qué pasó con Aaron Ramsey en Pumas? Esto se sabe de su situación

    Aaron Ramsey, jugador de los Pumas, se cayó de la convocatoria de la Selección de Gales para esta Fecha FIFA, todo después de ue iba a regresar al conjunto británico.

    De hecho, Ramsey no estuvo tampoco en la Fecha FIFA de septiembre, pero fue considerado para regresar después de sus actuaciones con los universitarios.

    A final de cuentas, Ramsey no estará en esta Fecha FIFA con una Gales que se enfrenta nada menos que a Inglaterra en el Estadio Wembley y ante Bélgica en Cardiff, esto como parte de las Eliminatorias de UEFA rumbo al Mundial 2026.

    Gales dio a conocer que Dan James tampoco será tomado en cuenta para estos encuentros y el lugar de ambos serán ocupados por Isaak Davies y Rubin Colwill.

    Aaron Ramsey tuvo participación en el Clásico Capitalino ante América, aunque en la semana previa al duelo entre los de la UNAM y Chivas, sufrió molestias, mismas que le impidieron jugar en el duelo ante el Rebaño.

    Los problemas físicos de Aaron Ramsey continúan con el equipo dirigido por Efraín Juárez que, encima, hilvana derrotas dentro de la Liga MX.

