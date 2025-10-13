    Pumas UNAM

    Aaron Ramsey pide ayuda para encontrar a su perro; ofrece recompensa

    El futbolista de Pumas perdió a su mascota, de nombre Halo y de raza Beagle, en San Miguel de Allende.

    Por:
    Kevin R. Yu.
    Video Aaron Ramsey pierde a su perrito y ofrece recompensa para recuperarlo

    Aaron Ramsey recibió una dura y triste noticia de cara al partido Monterrey vs. Pumas. El futbolista galés perdió a su mascota y está pidiendo ayuda para encontrarla.

    A través de su cuenta de Instagram, Ramsey dio a conocer que su perro, de nombre Halo y de raza Beagle, se extravió en los últimos días en San Miguel de Allende, Guanajuato.

    “Por favor ayúdanos a encontrar a Halo, se perdió en San Miguel de Allende, Guanajuato, en las inmediaciones de Hipsterrier que es un albergue para perros”, posteó el mediocampista de Pumas.

    Ramsey añadió que ofrece recompensa para encontrar a Halo. “Toda información es valiosa, ayúdanos a que regrese con su familia!!”, suplicó.

    El futbolista europeo también compartió la última ubicación en la que fue visto la mascota, quien portaba un collar rastreador al momento de extraviarse.

    ¿Por qué el perro de Aaron Ramsey se perdió en San Miguel de Allende?

    Se desconoce que hacía Halo en San Miguel de Allende, pero posiblemente podría haber viajado junto a Aaron Ramsey y su familia para conocer el pueblo mágico aprovechando el parón de la Liga MX por la fecha FIFA de octubre.

    Cabe recordar que, Ramsey fue convocado con la selección de Gales, pero días después se anunció su baja por una lesión muscular que sufrió durante un entrenamiento con Pumas antes de los partidos ante Inglaterra y Bélgica.

    Desde que llegó al futbol mexicano, Ramsey ha disputado seis partidos con el conjunto universitario y ha anotado un gol.

    Pumas visitará a Monterrey en el Estadio BBVA el próximo sábado 18 de octubre, aunque Ramsey aún es duda debido a las molestias físicas.

    Video ¿Qué pasó con Aaron Ramsey en Pumas? Esto se sabe de su situación

