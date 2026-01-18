Julián Quiñones Julián Quiñones anota gol número 17 de la temporada con Al Quadisiya El mexicano quiere ir al Mundial 2026; está a dos goles de CR7.

Video ¡Quiere ir al Mundial! Quiñones anota su gol 17 de la temporada

Julián Quiñones demostró un fin de semana más en la Liga de Arabia Saudita que tiene nivel para convencer a Javier Aguirre de llevarlo al Mundial 2026.

Quiñones volvió a sumar anotaciones en la goleada del Al Qadisiya ante Al Hazm; el mexicano ya lleva 17 goles en la actual temporada y mete presión a Cristiano Ronaldo una vez más en la carrera por el liderato de goleo.

Los goles tardaron todo un primer tiempo en llegar. La goleada la inauguró Mateo Retegui al 58' y a partir de ese momento Al Qadisiya no tendría piedad para aumentar la ventaja rápidamente.

Quiñones se manifestó en la red hasta el minuto 73 con un soberbio cabezazo a segundo poste para mantener su racha goleadora.

Apenas hace algunos días, el delantero mexicano se había lucido con un triplete. Desde su llegada a la liga saudí, Julián Quiñones ha acumulado la sorprendente cifra de 51 goles en 49 partidos.

A cinco meses del Mundial 2026, Quiñones se mantiene en la pelea por un lugar en la lista definitiva de Javier 'Vasco' Aguirre como uno de los delanteros más efectivos en activo hasta el momento.