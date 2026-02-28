Al Qadisiya con Julián Quiñones vs. Al Taawon EN VIVO: goles, resultado y resumen del partido
El delantero mexicano vuelve a la acción en la liga de Arabia Saudita.
Video El guiño de Julián Quiñones desde Arabia Saudita a la Selección Mexicana
Julián Quiñones regresa a la acción con Al Qadisiya ante Al Taawon en la Liga de Arabia Saudita con la intención de seguir aumentando su racha goleadora.
Quiñones se mantiene enrachado frente a la portería rival y pelea un año más la tabla de goleo individual junto a Cristiano Ronaldo.
La constancia de Quiñones con su club saudí es clave a meses de la convocatoria definitiva de Javier Aguirre con la Selección Mexicana de cara al inicio del Mundial 2026 a jugarse en Estados Unidos, México y Canadá.
EMPATE DE AL QADISIYA
Mateo Retegui logra el 1-1 al descanso.
GOL DE AL TAAWON
El equipo de Quiñones pierde 0-1 al minuto 28 con gol de Marin Petkov.
¿CUÁNTOS GOLES LLEVA JULIÁN QUIÑONES EN ARABIA SAUDITA?
- Ivan Toney (Al Ahli) - 23
- Julián Quiñones (Al-Qadisiya) - 22
- Cristiano Ronaldo (Al-Nassr) - 21
- Roger Martínez (Al-Taawon) - 17
- Joshua King (Al-Khaleej) - 14
- João Félix (Al-Nassr) - 13
