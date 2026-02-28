    Julián Quiñones

    Al Qadisiya con Julián Quiñones vs. Al Taawon EN VIVO: goles, resultado y resumen del partido

    El delantero mexicano vuelve a la acción en la liga de Arabia Saudita.

    Por:Juan Regis
    add
    Síguenos en Google
    Video El guiño de Julián Quiñones desde Arabia Saudita a la Selección Mexicana

    Julián Quiñones regresa a la acción con Al Qadisiya ante Al Taawon en la Liga de Arabia Saudita con la intención de seguir aumentando su racha goleadora.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Julián Quiñones

    Julián Quiñones anota con Al-Qadisiya tras sobreponerse a grandes fallas
    1 mins

    Julián Quiñones anota con Al-Qadisiya tras sobreponerse a grandes fallas

    Liga Árabe
    Julián Quiñones y Al Qadisiya vs. Al-Okhdood EN VIVO: Goles, resumen, resultado
    1 mins

    Julián Quiñones y Al Qadisiya vs. Al-Okhdood EN VIVO: Goles, resumen, resultado

    Liga Árabe
    Al Qadisiya vs. Al Fateh EN VIVO: gol de Quiñones, resumen y resultado del partido
    1 mins

    Al Qadisiya vs. Al Fateh EN VIVO: gol de Quiñones, resumen y resultado del partido

    Liga Árabe
    Julián Quiñones con Al Qadisiya EN VIVO: goles, resumen y resultado del partido de Liga Arabia Saudita
    1 mins

    Julián Quiñones con Al Qadisiya EN VIVO: goles, resumen y resultado del partido de Liga Arabia Saudita

    Liga Árabe
    Julián Quiñones anota nuevo golazo y termina un enero de ensueño en Arabia
    1 mins

    Julián Quiñones anota nuevo golazo y termina un enero de ensueño en Arabia

    Liga Árabe
    Julián Quiñones anota y empata a Cristiano Ronaldo por el título de goleo en Arabia
    2 mins

    Julián Quiñones anota y empata a Cristiano Ronaldo por el título de goleo en Arabia

    Liga Árabe
    Al-Qadisiya vs. Al Ittihad: goles, resultado y resumen del partido de la Liga Saudí, Julián Quiñones hace doblete
    2 mins

    Al-Qadisiya vs. Al Ittihad: goles, resultado y resumen del partido de la Liga Saudí, Julián Quiñones hace doblete

    Liga Árabe
    Julián Quiñones anota gol número 17 de la temporada con Al Quadisiya
    1 mins

    Julián Quiñones anota gol número 17 de la temporada con Al Quadisiya

    Liga Árabe
    Julián Quiñones supera a Cristiano Ronaldo en goles bajo este rubro
    3 mins

    Julián Quiñones supera a Cristiano Ronaldo en goles bajo este rubro

    Liga Árabe
    Brutal triplete de Julián Quiñones en 14 minutos en Arabia Saudita
    2 mins

    Brutal triplete de Julián Quiñones en 14 minutos en Arabia Saudita

    Liga Árabe

    Quiñones se mantiene enrachado frente a la portería rival y pelea un año más la tabla de goleo individual junto a Cristiano Ronaldo.

    La constancia de Quiñones con su club saudí es clave a meses de la convocatoria definitiva de Javier Aguirre con la Selección Mexicana de cara al inicio del Mundial 2026 a jugarse en Estados Unidos, México y Canadá.

    EMPATE DE AL QADISIYA
    Mateo Retegui logra el 1-1 al descanso.

    GOL DE AL TAAWON
    El equipo de Quiñones pierde 0-1 al minuto 28 con gol de Marin Petkov.

    ¿CUÁNTOS GOLES LLEVA JULIÁN QUIÑONES EN ARABIA SAUDITA?

    • Ivan Toney (Al Ahli) - 23
    • Julián Quiñones (Al-Qadisiya) - 22
    • Cristiano Ronaldo (Al-Nassr) - 21
    • Roger Martínez (Al-Taawon) - 17
    • Joshua King (Al-Khaleej) - 14
    • João Félix (Al-Nassr) - 13
    Relacionados:
    Julián Quiñones

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Borrón y vida nueva
    Hermanas, Un Amor Compartido
    Gratis
    Bodas S.A.
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX