Julián Quiñones Al Qadisiya con Julián Quiñones vs. Al Taawon EN VIVO: goles, resultado y resumen del partido El delantero mexicano vuelve a la acción en la liga de Arabia Saudita.

Video El guiño de Julián Quiñones desde Arabia Saudita a la Selección Mexicana

Julián Quiñones regresa a la acción con Al Qadisiya ante Al Taawon en la Liga de Arabia Saudita con la intención de seguir aumentando su racha goleadora.

Quiñones se mantiene enrachado frente a la portería rival y pelea un año más la tabla de goleo individual junto a Cristiano Ronaldo.

La constancia de Quiñones con su club saudí es clave a meses de la convocatoria definitiva de Javier Aguirre con la Selección Mexicana de cara al inicio del Mundial 2026 a jugarse en Estados Unidos, México y Canadá.

EMPATE DE AL QADISIYA

Mateo Retegui logra el 1-1 al descanso.

GOL DE AL TAAWON

El equipo de Quiñones pierde 0-1 al minuto 28 con gol de Marin Petkov.

¿CUÁNTOS GOLES LLEVA JULIÁN QUIÑONES EN ARABIA SAUDITA?