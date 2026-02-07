Al Qadisiya vs. Al Fateh EN VIVO: gol de Quiñones, resumen y resultado del partido
El mexicano mantiene su racha goleadora en la liga saudí.
Video ¡Si no anota, asiste! Quiñones coopera en crucial victoria
Al Qadisiya enfrenta a Al Fateh en la liga de Arabia Saudita donde el mexicano busca incrementar su racha goleadora y pelear el liderato de goleo.
El equipo de Julián Quiñones se mantiene en la lucha por los primeros lugares de la tabla con 44 puntos detrás de Al-Ahli Saudí, Al-Nassr y Al Hilal.
Quiñones suma ya 18 goles con Al Qadisiya y podrían ser más en la segunda parte del partido.
ARRANCA EL SEGUNDO TIEMPO
Al Qadisiya 1-1 Al Fateh
GOL DE AL QADISIYA
Gol de Julián Qiñones para empatar 1-1 el juego; el mexicano anota su tanto 18 en liga.
GOL DE AL FATEH
Matías Vargas abre el marcador a los 8 minutos de juego.
INICIA EL PARTIDO
Al Qadisiya vs. Al Fateh
QUIÑONES VS. CR7: TABLA DE GOLEO AL MOMENTO DE LA LIGA SAUDÍ
- Ivan Toney (Al Ahli) 19
- Julián Quiñones (Al Qadisiya) 18
- Cristiano Ronaldo (Al Nassr) 17
- Roger Martínez (Al Taawoun) 14
- Joao Félix (Al Nassr) 13
- Joshua King (Al Khaleej) 13
- Mateo Retegui (Al Qadisiya) 11
