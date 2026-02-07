Julián Quiñones Al Qadisiya vs. Al Fateh EN VIVO: gol de Quiñones, resumen y resultado del partido El mexicano mantiene su racha goleadora en la liga saudí.

Video ¡Si no anota, asiste! Quiñones coopera en crucial victoria



Al Qadisiya enfrenta a Al Fateh en la liga de Arabia Saudita donde el mexicano busca incrementar su racha goleadora y pelear el liderato de goleo.

El equipo de Julián Quiñones se mantiene en la lucha por los primeros lugares de la tabla con 44 puntos detrás de Al-Ahli Saudí, Al-Nassr y Al Hilal.

Quiñones suma ya 18 goles con Al Qadisiya y podrían ser más en la segunda parte del partido.

ARRANCA EL SEGUNDO TIEMPO



Al Qadisiya 1-1 Al Fateh

GOL DE AL QADISIYA



Gol de Julián Qiñones para empatar 1-1 el juego; el mexicano anota su tanto 18 en liga.

GOL DE AL FATEH



Matías Vargas abre el marcador a los 8 minutos de juego.

INICIA EL PARTIDO



Al Qadisiya vs. Al Fateh

QUIÑONES VS. CR7: TABLA DE GOLEO AL MOMENTO DE LA LIGA SAUDÍ