    Julián Quiñones

    Al Qadisiya vs. Al Fateh EN VIVO: gol de Quiñones, resumen y resultado del partido

    El mexicano mantiene su racha goleadora en la liga saudí.

    Por:Juan Regis
    Video ¡Si no anota, asiste! Quiñones coopera en crucial victoria


    Al Qadisiya enfrenta a Al Fateh en la liga de Arabia Saudita donde el mexicano busca incrementar su racha goleadora y pelear el liderato de goleo.

    El equipo de Julián Quiñones se mantiene en la lucha por los primeros lugares de la tabla con 44 puntos detrás de Al-Ahli Saudí, Al-Nassr y Al Hilal.

    Quiñones suma ya 18 goles con Al Qadisiya y podrían ser más en la segunda parte del partido.

    ARRANCA EL SEGUNDO TIEMPO


    Al Qadisiya 1-1 Al Fateh

    GOL DE AL QADISIYA


    Gol de Julián Qiñones para empatar 1-1 el juego; el mexicano anota su tanto 18 en liga.

    GOL DE AL FATEH


    Matías Vargas abre el marcador a los 8 minutos de juego.

    INICIA EL PARTIDO


    Al Qadisiya vs. Al Fateh

    QUIÑONES VS. CR7: TABLA DE GOLEO AL MOMENTO DE LA LIGA SAUDÍ

    • Ivan Toney (Al Ahli) 19
    • Julián Quiñones (Al Qadisiya) 18
    • Cristiano Ronaldo (Al Nassr) 17
    • Roger Martínez (Al Taawoun) 14
    • Joao Félix (Al Nassr) 13
    • Joshua King (Al Khaleej) 13
    • Mateo Retegui (Al Qadisiya) 11
    Julián QuiñonesAl-Quadisiya

