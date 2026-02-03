    Julián Quiñones

    Julián Quiñones con Al Qadisiya EN VIVO: goles, resumen y resultado del partido de Liga Arabia Saudita

    El mexicano no logró despegarse de CR7 en la tabla de goleo.

    Por:Juan Regis
    Julián Quiñones del Al-Qadisiya
    Julián Quiñones sumó otra victoria con Al Qadisiya en la Liga de Arabia Saudita tras asistir el único gol del encuentro ante Al-Khaleej.

    Como ya es costumbre, el delantero mexicano arrancó de titular con la intención de despegarse de la tabla de goleo donde se encuentra empatado con Cristiano Ronaldo en el segundo lugar (17 goles), pero con tres partidos menos disputados para el seleccionado nacional.

    El partido fue ríspido y hubo pocos espacios, pero finalmente Quiñones logró abrir el marcador gracias a su gran asistencia al minuto 41, instantes antes del descanso.

    Quiñones ganó en velocidad desde la banda un balón filtrado al área grande, donde de primera intención alzo al cabeza y centró a segundo poste del rectángulo para encontrar el pie de Mateo Retegui, quien solo tuvo que empujar el esférico.

    Al Qadisiya ganó por la mínima ventaja y se mantiene en los primeros cuatro lugares del campeonato con 43 puntos.

    QUIÑONES VS. CR7: TABLA DE GOLEO AL MOMENTO DE LA LIGA SAUDÍ

    • Ivan Toney (Al Ahli) 18
    • Cristiano Ronaldo (Al Nassr) 17
    • Julián Quiñones (Al Qadisiya) 17
    • Roger Martínez (Al Taawoun) 14
    • Joao Félix (Al Nassr) 13
    • Joshua King (Al Khaleej) 13
    • Mateo Retegui (Al Qadisiya) 11
    Julián Quiñones

