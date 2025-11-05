Video ¡Un hospital! El Tri tiene nueva baja en su delantera vs. Uruguay y Paraguay

La Selección Mexicana sufrió una nueva lesión que pone a temblar la próxima convocatoria de Javier Aguirre para los amistosos ante Uruguay y Paraguay de la fecha FIFA de noviembre.

Gibrán Araige reporta para TUDN que el delantero del Al-Qadisiya sufrió una “molestia muscular en el posterior” que lo dejará fuera de las canchas por tres semanas.

De esta manera, Quiñones se suma a las bajas de Santiago Gimenez, Alexis Vega y César Huerta, quienes han sido regulares en las convocatorias del ‘Vasco’ Aguirre en el último año.

Dura noticia para Julián Quiñones que estaba teniendo un impecable inicio de temporada con nueve goles en la misma cantidad de partidos con el Al-Qadisiya.

¿’Hormiga’ González a Selección Mexicana?

Las numerosas lesiones en el ataque del Tri le abren la puerta a Armando ‘Hormiga’ González, el delantero del momento de Chivas y de la Liga MX.

El futbolista rojiblanco recién marcó su gol número 11 en el Torneo Apertura 2025 y luchará por el título de goleo en la Jornada 17 contra Paulino (Toluca) y Joao Pedro (San Luis), quienes registran la misma cifra que él.

A sus 22 años, la ‘Hormiga’ González aún no ha sido convocado a la selección mayor de México, pero sus goles en la Liga MX en el último semestre obligan a que Javier Aguirre lo considere rumbo al Mundial 2026.

Con Raúl Jiménez y Santi Gimenez, el Vasco está en búsqueda de su tercer centro delantero y para ello ha probado con Germán Berterame, Ángel Sepúlveda y Henry Martín, quien ha perdido terreno por sus constantes lesiones este año.