Julián Quiñones Julián Quiñones y Al Qadisiya vs. Al-Okhdood EN VIVO: Goles, resumen, resultado El delantero mexicano llegó a 21 goles y sobrepasó a Cristiano Ronaldo.

Video ¡Quiñones sigue enrachado y supera a CR7 con soberbia definición!



El delantero mexicano Julián Quiñones arrancó de titular una jornada más en la Liga de Arabia Saudita con Al Qadisiya en la que logró un triplete para darle el triunfo a su equipo y seguir escalando en la tabla de goleo individual.

Al Qadisiya se encontraba en la cuarta posición general con 47 puntos y solo dos derrotas en el torneo por debajo de los gigantes de la liga saudí como Al Hilal, líder de la competición, Al-Ahli Saudí y Al-Nassr de CR7, pero tras la victoria logró meter presión al cuadro del portugués.

Quiñones, quien antes del partido presumía 18 goles que lo tenían empatado con Cristiano Ronaldo en segundo lugar en la tabla de goleo individual logró sumar dos goles más para llegar a 21 y dejar atrás al luso.

El mexicano abrió el marcador al minuto 34 tras empujar el esférico con su pecho tras un desafortunado rebote en la línea de la portería demostrando su olfato goleador para estar en el lugar indicado.

Quiñones aumentó su cuenta personal al 74 cuando el rival se acercaba al marcador y finalmente concretó el triplete en la recta final, al 87', dos miuntos antes de que Al-Okhdood presionara anotando el 2-3.

Con su racha goleadora, Julián Quiñones sigue metiendo en problemas a Javier Aguirre de cara al inicio del Mundial 2026 y la lista definitiva de la Selección Mexicana.

ALINEACIÓN DE AL QADISIYA VS. AL-OKHDOOD