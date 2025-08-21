Video Ojo a la bronca de Rodrigo de Paul con una figura de Tigres, ¡Suárez los separó!

Durante el encuentro entre Inter Miami y Tigres por Cuartos de Final de la Leagues Cup los ánimos se calentaron entre algunos futbolistas.

Al finalizar la primera parte del partido en el Chase Stadium, Rodrigo de Paul y Fernando Gorriarán se encararon en el mediocampo y comenzaron a discutir.

PUBLICIDAD

Incluso Luis Suárez tuvo que intervenir para calmar los ánimos y apartó de la discusión a Fernando Gorriarán, pero Rodrigo de Paul no podía ser controlado y siguió buscando al futbolista de los Tigres que se marchó con su compatriota a los vestidores.

Para la segunda parte, los ánimos se calmaron y ya no hubo otro encontronazo entre Gorriarán y De Paul.

Inter Miami venció 2-1 a los Tigres para meterse a las Semifinales de la Leagues Cup donde enfrentarán a Orlando que venció al Toluca.