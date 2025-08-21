    Tigres

    Rodrigo de Paul se engancha y le canta un tiro a Gorriarán; Luis Suárez cuidó al de Tigres

    Al medio tiempo del Inter Miami y Tigres los ánimos se calentaron entre los jugadores.

    Por:
    TUDN
    Video Ojo a la bronca de Rodrigo de Paul con una figura de Tigres, ¡Suárez los separó!

    Durante el encuentro entre Inter Miami y Tigres por Cuartos de Final de la Leagues Cup los ánimos se calentaron entre algunos futbolistas.

    Al finalizar la primera parte del partido en el Chase Stadium, Rodrigo de Paul y Fernando Gorriarán se encararon en el mediocampo y comenzaron a discutir.

    PUBLICIDAD

    Incluso Luis Suárez tuvo que intervenir para calmar los ánimos y apartó de la discusión a Fernando Gorriarán, pero Rodrigo de Paul no podía ser controlado y siguió buscando al futbolista de los Tigres que se marchó con su compatriota a los vestidores.

    Para la segunda parte, los ánimos se calmaron y ya no hubo otro encontronazo entre Gorriarán y De Paul.

    Inter Miami venció 2-1 a los Tigres para meterse a las Semifinales de la Leagues Cup donde enfrentarán a Orlando que venció al Toluca.

    Video La frustración de Juan Brunetta por eliminación de Tigres

    Más sobre Tigres

    1:21
    Ojo a la bronca de Rodrigo de Paul con una figura de Tigres, ¡Suárez los separó!

    Ojo a la bronca de Rodrigo de Paul con una figura de Tigres, ¡Suárez los separó!

    1:11
    Resumen: Luis Suárez se la aplica a Nahuel con estos goles y elimina a Tigres

    Resumen: Luis Suárez se la aplica a Nahuel con estos goles y elimina a Tigres

    1 min
    Doblete de Luis Suárez en el Inter Miami vs. Tigres da el pase en la Leagues Cup 2025

    Doblete de Luis Suárez en el Inter Miami vs. Tigres da el pase en la Leagues Cup 2025

    1 min
    Lionel Messi se perderá el partido entre Inter Miami y Tigres por Leagues Cup

    Lionel Messi se perderá el partido entre Inter Miami y Tigres por Leagues Cup

    67 Historias
    Inter Miami vs. Tigres EN VIVO en Cuartos de Final de Leagues Cup 2025: minuto a minuto del partido
    Relacionados:
    TigresInter Miami CFRodrigo De PaulFernando Gorriarán

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    El extraño retorno de Diana Salazar
    Gratis
    Tráiler: Algo azul
    Tráiler: Consuelo (Temporada 2)
    Camino a Arcadia
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD