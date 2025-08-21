Definidas fechas, sedes y horarios de las Semifinales de la Leagues Cup 2025

Video Estas son las fechas, sedes y horarios de las Semifis de la Leagues Cup 2025

La Leagues Cup anunció este jueves el calendario de las Semifinales de la presente edición del torneo, las cuales se jugarán el miércoles 27 de agosto.

El Clásico de la Florida entre el Inter Miami, que venció a Tigres en Cuartos por 2-1, y el Orlando City, que superó en penales a Toluca tras el empate sin goles en el tiempo regular, decidirá al primer finalista de la Leagues Cup.

Este choque en el Chase Stadium de Ft. Lauderdale, Florida, a las 6:30 PM del centro de México, 8:30 p. m. ET, 7:30 p.m. CT y 5:30 p.m. PT en los Estados Unidos.

De otro lado, el LA Galaxy, que venció por 2-1 al Pachuca, recibirá a los Seattle Sounders, que superó en los penales a Puebla, encuentro que se jugará a las 8:45 p.m. del centro de México, 10:45 p. m. ET, 9:45 CT y 7:45 PT en Carson, California.

El Inter Miami, encabezado por Lionel Messi, ganó la edición de la Leagues Cup en 2023, mientras que los otros tres contendientes buscan su primer título en este certamen.

El choque por el tercer lugar y la Final de la Leagues Cup están programados para el domingo 31 de agosto.

Vale la pena recordar que el torneo definirá a tres equipos clasificados para la Copa de Campeones de la Concacaf 2026, cuyo ganador representará a la región en el Mundial de Clubes de la FIFA.