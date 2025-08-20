Video Resumen | Inter Miami echa a los Tigres de la Leagues Cup 2025

Inter Miami eliminó por 2-1 en tiempo regular a Tigres en los Cuartos de Final en el Chase Stadium dentro de la Leagues Cup 2025, fue la segunda victoria del cuadro flamenco ante los felinos en este torneo como lo hiciera el año pasado pero en Fase de Grupos.

Sin Lionel Messi, Inter Miami se impuso con doblete de Luis Suárez, uno en cada tiempo y ambos de penal, a los minutos 23 y al 89’ y en ambos casos por mano de Javier Aquino en el área.

Tigres empató de manera parcial sobre el 67’ con un golazo de Ángel Correa; el empate a dos goles se le escapó al ‘Gacelo’ López, quien remató en la recta final del partido de cabeza y que el esférico pegó dos veces en el poste y recorrió la línea de gol de manera dramática.

Ahora, Inter Miami deberá enfrentar al ganador del Toluca vs. Orlando City para conocer a su rival de las Semifinales de la Leagues Cup 2025 en busca de su segundo título del torneo entre quipos de la Liga MX y de la MLS y como lo ganara en 2023, año en que llegó Leo Messi a Estados Unidos.

Las Semifinales serán el próximo martes 26 y miércoles 27 de agosto en busca de la Final, mientras que Tigres ya sólo deberá enfocarse en la Liga MX, aunque ya tiene el pase a la Concacaf Champions Cup 2025 tras avanzar por la tabla general de la Liga MX 2024-2025.