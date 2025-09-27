¿Partidos de Leagues Cup en México? Ojo a lo que dicen en Estados Unidos

Don Garber, comisionado de la MLS, señaló que se "debería pensar" en la posibilidad de que la Leagues Cup, el certamen que enfrenta a equipos de la Liga MX con la MLS, se juegue a visita recíproca.

En entrevista con David Faitelson de TUDN, Garber señaló que si bien no es algo que se discuta actualmente, no se debería descartar la posibilidad de que el certamen que aglomera a equipos de ambas competiciones pueda jugarse también con escuadras de la Liga MX como locales.

En la última edición de la Leagues Cup, solamente conjuntos de la MLS llegaron a Semifinales, por lo que Garber señaló que a pesar de esto, la Liga MX sí se tomó en serio la competencia, a su juicio.

"Creo que se lo toman en serio (los equipos de la Liga MX), pero solo tienen partidos de visitante, ningún juego en casa. La oportunidad real es que también se juegue en México y debemos pensarlo, no estoy diciendo que lo estemos haciendo, pero debemos pensarlo.

"Creo que la Liga MX y la MLS deben de pensar en innovación para obtener lo mejor y trabajar en comunidad", agregó.