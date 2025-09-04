Video Luis Suárez revela la verdadera razón por la que escupió a integrante de Sounders

Una acción que fue reprobada por el ámbito futbolístico y generó múltiples polémicas sobre el castigo que se le debe imponer al jugador uruguayo, tomando en cuenta que no es la primera vez que se mete en este tipo de problemas.

Ante las críticas que se han suscitado desde el día de la Final, Luis Suárez, luego de cuatro días de guardar silencioo, a través de sus redes sociales felicitó al Seattle Sounders y ofreció disculpas.

"Lo primero, quiero felicitar a Seattle Sounders por el triunfo en la Leagues Cup. Pero, sobre todo, quiero pedir disculpas por mi comportamiento al finalizar el partido. Fue un momento de mucha tensión y frustración, donde apenas terminó el partido pasaron cosas que no tendrían que haber pasado, pero eso no justifica la reacción que tuve. Me equivoqué y lo lamento sinceramente".

Además, el uruguayo reconoció que su acción no va da acuerdo al ejemplo que quiere dar en el Inter Miami, pero sobre todo, ante su familia, que el la que finalmente sufre las consecuencias.

" No es la imagen que quiero dar ni frente a mi familia, que sufre por mis errores, ni frente a mi club, que tampoco merece verse afectado por algo así.

Me siento mal por lo ocurrido y no quería dejar pasar la oportunidad de reconocerlo y pedir perdón a todos los que se sintieron mal por lo que hice".

Finalmente, hablando estrictamente de lo deportivo, advirtió que para el equipo aún hay tiempo en la MLS para terminar una temporada exitosa, tomando en cuenta que actualmente se encuentran en el sexto lugar de la Conferencia Este.