Puebla se queda al borde de la heroica en la Leagues Cup
La Franja lleva al límite al conjunto de Washington, pero no puede limpiar su imagen y se va de la Leagues Cup.
Puebla tuvo en sus manos una clasificación histórica, pero a final de cuentas, no pudo limpiar su imagen y acabó por despedirse con la cara al sol ante el Seattle Sounders en la Leagues Cup.
Marcador de 0-0 en tiempo regular, mientras que en los penales, la escuadra de la MLS acabó por imponerse con marcador de 4-3.
Ricardo Marín y Emiliano Gómez tuvieron chances considerables en un primer tiempo en donde hubo dominio alterno. La escuadra mexicana volvió a lucir su mejor cara mientras que el Seattle poco a poco empezaba a desesperarse.
De hecho, fue en el complemento en donde el conjunto estadounidense adelantó líneas, aunque con poco orden. Los dirigidos por Brian Schmetzer, el mejor equipo de la Leagues Cup, no mostraba orden y, por el contrario, se quedó con un hombre menos.
Danny Musovski se fue expulsado a los 76' y dejó acéfalo el ataque de la escuadra de Washington, aunque Seattle, más por obligación que por convicción siguió con su insistencia al ataque, hasta que el encuentro llegó a su final en el tiempo oficial y se procedió a la tanda de penales.
Ricardo Marín y Cristian Roldán fallaron por cada equipo sus primeros penales, pero fue hasta el decisivo y errado por parte de Nico Díaz que se consumó el pase del Seattle Sounders que jugará Semifinales ante el Inter Miami y Puebla volverá solamente a tratar de levantar cara en la Liga MX.