    Luis Suárez recibe seis partidos de castigo tras escupitajo en Final de Leagues Cup

    Fuerte castigo al 'Pistolero' y a otros partícipes de la bronca entre Seattle Sounders y el Inter Miami.

    Por:
    Fernando Vázquez.
    Video Escupitajo hace que Luis Suárez sea baja de torneo

    Luis Suárez, delantero del Inter Miami, recibió seis partidos de suspensión después del escupitajo y la bronca que se armó en la Final de la Leagues Cup 2025 entre Seattle Sounders e Inter Miami.

    El Comité Disciplinario de la Leagues Cup acordó que Luis Suárez reciba seis partidos de suspensión tras los hechos ocurridos y es la sanción más alta para todos los involucrados.

    Eso sí, el castigo aplicado a Luis Suárez y al resto de particpantes se aplicará exclusivamente en la próxima Leagues Cup 2026, no en la MLS. Por lo tanto, automáticamente, el 'Pistolero' es baja definitiva para la próxima edición del certamen que también aglomera a clubes de la Liga MX.

    Sergio Busquets, también del Inter Miami, recibió dos partidos de suspensión por un golpe a Obed Vargas, mientras que Tomás Avilés se llevó 3 partidos y el auxiliar del Seattle Sounders Steven Lenhart se llevó 5 partidos de suspensión.

    El Seattle Sounders acabó por imponerse al Inter Miami por 3-0 en la Final de la Leagues Cup 2025.

