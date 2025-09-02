El domingo pasado se llevó a cabo la final de la Leagues Cup entre el Inter Miami y el Seattle Sounders, el equipo de Washington se coronó sobre el club de Lionel Messi, Sergio Busquets, Rodrigo de Paul, Jordi Alba y Luis Suárez.

Este último fue el que dio la nota mala en un arranque de los que nos tiene acostumbrados, en la calentura de ir perdiendo le escupió a un miembro del equipo rival, lo que le puede traer una sanción de seis partidos o más de suspensión.

En Tercer Grado Deportivo se retomó el tema sobre los actos del jugador del Inter Miami que han levantado polémica y que ha sido de forma recurrente.

David Faitelson mencionó lo mal de la actitud de un jugador de gran nivel al no saber perder el partido, por lo que pidió al Inter Miami que lo saque del equipo.

“No sé si haya un complejo de superioridad en el equipo Inter de Miami, en el deporte hay que saber ganar y perder, no pudo ver a un futbolista como Busquets, un internacional, español tirando un codazo, De Paul empujando y lo de Luis Suárez es inadmisible, qué debe pasar, para mí el Inter de Miami tiene que finiquitar su contrato y decirle muchas gracias”.

Marion Reimers, por su parte, señaló el poco control emocional que ha mostrado a lo largo de su carrera y lo que pasó en la final de la Leagues Cup no debería ser permitido, por lo que también espera que lo saquen de la cancha.

“La gravedad del asunto es la reincidencia, se le ha capacitado, se ha hablado con él, no es la primera vez que le pasa, si el Inter quiere mantener esta imagen del equipo familiar, limpio que comienza a llamar la atención del futbol en Estados Unidos deberían hacer eso. Si este hombre no se sabe manejar en una cancha de futbol, hay que sacarlo de una cancha de futbol”.