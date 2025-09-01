Video ¿Otra vez Suárez? El gesto que parecía una mordida en Seattle

El auxiliar del Seattle Sounders bromeó con el escupitajo que recibió por parte de Luis Suárez tras la Final de Leagues Cup 2025 ante el Inter Miami.

Luego de la bronca que se armó en el Lumen Field de Seattle tras el silbatazo final, el auxiliar del Sounders confirmó a los medios de comunicación que se encontraba bien después de ser agredido por el delantero uruguayo del Inter Miami.

Incluso se atrevió a bromear a la prensa asegurando que Suárez lo tomó por sorpresa, pues no esperaba un escupitajo, sino una mordida.

Cabe destacar que, Luis Suárez es recordado en el mundo del futbol por morder a sus rivales.

Luis Suárez y su historial de mordidas en el futbol

Su mordida más famosa es ante Giorgio Chiellini en el partido entre Italia y Uruguay del Mundial Brasil 2014, acción que le provocó cuatro meses de suspensión.

Luis Suárez ha tenido otras víctimas como Branislav Ivanovic cuando era jugador del Liverpool en 2013 y Otman Bakkal cuando era futbolista del Ajax en 2010.

Además, en abril pasado, fue captado mordiendo la mano de su compañero Jordi Alba en pleno partido de la Concacaf Champions Cup entre Inter Miami y LAFC.

Tras el escupitajo ante Seattle Sounders, se espera que Luis Suárez reciba una sanción ejemplar por parte de la MLS por repetir ese tipo de conductas antideportivas.

El Pistolero no fue el único que agredió a su rival la noche de este domingo; Sergio Busquets conectó un puñetazo en el rostro del mexicano Obed Vargas.