Se consumó el fracaso de la Liga MX en la Leagues Cup luego de que el Pachuca cayera ante LA Galaxy por 2-1 en el último partido de los Cuartos de Final para quedar eliminado del torneo.

Los Tuzos eran la única esperanza que tenía el futbol mexicano de tener a un representante en las semifinales, pero dos goles en la primera parte de los angelinos dejaron tendidos a los de Jaime Lozano.

El marcador se abrió gracias a un autogol de Alonso Aceves que en su intento de desviar el balón lo mandó al fondo de su propia portería cuando se jugaba el minuto 27.

El segundo tanto del LA Galaxy cayó 10 minutos después por medio de Marco Reus que finalizó de gran forma un contragolpe de los de la MLS para el 2-0 sobre Pachuca.

Para la segunda parte los Tuzos intentaron descontar para meterse al juego y buscar la remontada, pero no podrían abrir el cerrojo del LA Galaxy al no estar finos frente al arco rival.

El equipo mexicano no bajó los brazos y fue hasta el minuto 90+6 cuando por fin encontraron el gol por medio de Alemão que descontó con un gol de tijera, sin embargo, esa anotación fue insuficiente y LA Galaxy se quedó con el triunfo y el boleto a las Semifinales de la Leagues Cup donde enfrentará a Seattle Sounders.

Esta derrota del Pachuca se suma a las de Toluca, Tigres y Puebla que cayeron en sus respectivos encuentros de Cuartos de Final para que la Liga MX no tenga representantes en la disputa por el título.