“Yo creo que nosotros tenemos que enfocarnos partido a partido, así lo hemos hecho. Creo que a veces los números fríos te dicen algunas cosas, pero no te dicen todo y como dice Juan Manuel Lillo , las estadísticas son como el bikini , que te enseñan mucho, pero no te enseñan la mejor parte. Y estoy totalmente de acuerdo con eso"

"Hay números que no nos favorecen, obviamente, cuando tú ves lo más importante que son los resultados, el ganar o perder, pues no nos favorecen los últimos encuentros, pero creo que hay cosas muy rescatables, y muchas veces en estas situaciones en donde empiezas a no tener dos o tres resultados, la gente de fuera comienza a enfocarse solamente en lo negativo, porque así son las personas”