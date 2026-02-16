    Barcelona

    Lamine Yamal falla su primer penal con Barcelona y Real Madrid se queda el liderato

    El Barcelona de Hansi Flick perdió en su visita al Girona y se estancó en el segundo lugar de LaLiga.

    Por:Kevin R. Yu
    Video Lamine Yamal desconcierta a todo Barcelona con extraña publicación


    Lamine Yamal falló el primer penal de su carrera con el Barcelona y el equipo blaugrana cayó 2-1 en su visita al Girona para perder el liderato de LaLiga a manos del Real Madrid.

    Partido complicado en el Estadio Montilivi tuvo el Barcelona de Hansi Flick que necesitaba ganar en la Jornada 24 para recuperar el liderato tras la victoria del Real Madrid sobre la Real Sociedad (4-1) para llegar a 60 puntos, mientras que el club culé se quedó en la segunda posición con 58 unidades.

    Antes de terminar el primer tiempo, el Barça pudo adelantarse en el marcador con un disparo cruzado de Raphinha que se estrelló en el poste al minuto 42.

    En el tiempo de compensación, Daley Blind llegó tarde y se llevó a Dani Olmo. Lamine Yamal levantó la mano para cobrar el penal, pero cruzó de más su disparo y reventó el poste izquierdo del portero Paulo Gazzaniga.

    Parecía que era cuestión de tiempo para que cayera el primer gol del Barcelona y así fue. En el segundo tiempo, Jules Koundé mandó un centro por la banda derecha que conectó de cabeza Pau Cubarsí para abrir la lata al minuto 59.

    Pero tres minutos más tarde, al 62’, el Girona lo empató con gol de Thomas Lemar que apareció en el corazón del área para empujar una diagonal desde la banda izquierda.

    El Girona de Michel logró un valioso triunfo en casa gracias a un disparo raso y esquinado de Fran Beltrán que dejó parado a Joan García para el 2-1 al minuto 88.

    De esta manera, el Barcelona de Hansi Flick recibió otro duro golpe luego de que el pasado jueves fuera goleado 4-0 por el Atlético de Madrid en la Semifinal de ida de la Copa del Rey.

    El Barça tendrá su revancha el próximo domingo 22 de febrero cuando reciba al Levante en la Jornada 25 de LaLiga.

