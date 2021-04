Javier Tebas, presidente de LaLiga, ofreció conferencia de prensa para hablar sobre la Superliga Europea, criticó a Florentino Pérez, de las posibles sanciones al Barcelona y Real Madrid, así como que la UEFA no piensa en castigar con la Champions League a esos clubes por el tema de esa competición que ya fue suspendida.

“Lo negativo es cómo se hacen las cosas por parte de los clubes. Yo destacaría que si tan bueno fuese para el futbol esta situación, no lo hubiera hecho clandestinamente, si lo va a hacer a escondidas es porque está haciendo algo que no es bueno".

EL 'POWERPOINT' DE FLORENTINO Y LOS ATAQUES

“Esta Superliga es para ayudar al futbol, o mienten o se equivocan, Florentino Pérez miente porque destruye al futbol o está equivocado, ¿Cómo podemos salir de esta crisis? El futbol europeo o español no se va a recuperar en 2024, el futbol español tiene vida para muchos años, no hay catástrofe que nos anunciaba Florentino Pérez de salvarnos a todos, no es verdad.

“Esto no es una pirámide, no sé qué geometría quería hacer Florentino. Se inventa unos números que no son reales, para mí es una Superliga de PowerPoint. No hay tantos derechos audiovisuales para pagar todo lo que hay en el futbol".

BARCELONA Y MADRID DEBEN DECIDIR JUGAR CHAMPIONS LEAGUE

“La participación en la UEFA es voluntaria, hay que firmar un documento de adhesión, vamos a ver si el Real Madrid y Barcelona quieren competir o no quieren competir en las condiciones de la UEFA, no en las que ellos quieren, eso se hace en el mes de mayo y no falta mucho para que ocurra, vamos a ver qué pasa".

SANCIONES A EQUIPOS ESPAÑOLES

"No han abandonado LaLiga, sino la ECA. Seguimos igual y son unos clubes más y los trataremos con máximo cariño. No hablo hace meses con Florentino. Con Laporta hablé y le demostré que los números eran irreales. Con Gil Marin hablé cuando me anunció que entraba, pero no ha estado en negociaciones clandestinas, fue llamado al final para adherirse. Hablaré con él hoy o mañana".