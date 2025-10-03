    LaLiga

    Taylor Swift menciona al Real Madrid en canción de su más reciente album

    La cantante estadounidense vuelve a hacer estallar el mundo del deporte, aunque en esta ocasión no fue al de la NFL

    Por:
    Erick Morales Baca.
    Una vez más la cantante estadounidense Taylor Swift volvió a sacudir el mundo del deporte, aunque en esta ocasión no fue el de la NFL, a los Kansas City Chiefs y, ni siquiera, al de su país de origen.

    En esta ocasión no apuntó a un cuadro de futbol americano, sino a uno de futbol y no se dirigió a la franquicia donde juega su novio , Travis Kelce, sino a uno de LaLiga de España y no precisamente rojo, sino más bien blanco.

    Así es, en esta ocasión el Real Madrid fue el equipo que Taylor Swift hizo brillar y no precisamente porque diera un concierto en el Estadio Santiago Bernabéu o se le viera junto a alguno de sus jugadores, sino porque lo nombró en una de sus canciones.

    En efecto, la cantante norteamericano menciona al cuadro merengu e en una canción de su nuevo álbum The Life of a Showgirl, más concretamente en su octavo tema de nombre Wi$h Li$t, donde se trata al cuadro blanco como sinónimo de estatus y lujo.

    They want that freedom, Real Madrid
    They want it all
    And they should have what they want
    A contract with all the things

    Quieren esa libertad, Real Madrid
    Lo quieren todo
    Y deberían tener lo que quieren
    Un contrato con todo incluido

