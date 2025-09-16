Tunden a Taylor Swift por gesto 'antiprensa' en la NFL

Video Este es el gesto 'antiprensa' de Taylor Swift que causa polémica en la NFL

Taylor Swift está en el ojo del huracán de los aficionados de la NFL por lo que hizo en el partido entre Kansas City Chiefs y Philadelphia Eagles el domingo pasado.

La cantante no se perdió el debut en casa de su prometido Travis Kelce en la temporada 2025, sin embargo, está recibiendo críticas por cómo entró al Arrowhead Stadium.

PUBLICIDAD

Y es que hay videos que circulan en redes sociales donde se ve a varias personas colocando una barrera gigante y movible que habría mandado Taylor Swift para recorrer el pasillo hacia los palcos y de esta manera evitar ser fotografiada por la prensa.

La visita de la artista no le trajo buena suerte ni a los Chiefs ni a su pareja, pues Kansas City perdió 20-17 ante Philadelphia y Travis Kelce terminó el partido sin ninguna anotación.

Taylor Swift sigue siendo tendencia en la NFL, incluso hace un par de semanas sonó como una de las opciones a ser la artista encargada del medio tiempo del Super Bowl LX.

Mientras que, el mes pasado, la súper estrella del pop y Kelce anunciaron que se casarán presumiendo su millonario anillo de compromiso.

Si no tiene algún compromiso en su ocupado calendario, Taylor Swift podría volver al Arrowhead Stadium cuando los Chiefs reciban a Baltimore Ravens el próximo domingo 28 de septiembre.