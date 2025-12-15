LaLiga Sporting Gijón anuncia la incorporación de Pepe Riestra en busca del ascenso El cuadro presidido por Alejandro Irarragorri anunció la llegada de un mexicano para tratar de conseguir la máxima categoría en el futbol español.

Video Sporting Gijón anuncia la incorporación de un mexicano a sus filas

Sporting Gijón, quien es liderado desde 2022 por Alejandro Irarragorri como Presidente del Consejo de Administración del Real Sporting de Gijón, continúa en su búsqueda por el ascenso a LaLiga de España y para ello ha presentado un nuevo proyecto.

Esta nueva directriz se da en medio de la temporada 2025-2026 de la Segunda División de España, o LaLiga 2, con la presentación de un mexicano en las filas corporativas del equipo con la llegada de José Riestra.

PUBLICIDAD

Pepe Riestra fue presentado como Presidente Ejecutivo del Sporting luego de un breve paso por el futbol de Europa con el Celtic FC de Escocia en 2011 y tras desempeñar distintas funciones en Santos Laguna y como presidente del Atlas, con el que consiguió un bicampeonato.

Además, se confirmó que David Guerra fungirá como Vicepresidente Ejecutivo del Real Sporting para liderar la transformación del club en el desarrollo del negocio, el impulso internacional y el área institucional, informó el equipo a través de un comunicado.