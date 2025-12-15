    LaLiga

    Sporting Gijón anuncia la incorporación de Pepe Riestra en busca del ascenso

    El cuadro presidido por Alejandro Irarragorri anunció la llegada de un mexicano para tratar de conseguir la máxima categoría en el futbol español.

    Video Sporting Gijón anuncia la incorporación de un mexicano a sus filas

    Sporting Gijón, quien es liderado desde 2022 por Alejandro Irarragorri como Presidente del Consejo de Administración del Real Sporting de Gijón, continúa en su búsqueda por el ascenso a LaLiga de España y para ello ha presentado un nuevo proyecto.

    Más sobre LaLiga

    Marco Garcés extiende contrato con el Celta de Vigo hasta el 2030
    2 mins

    Marco Garcés extiende contrato con el Celta de Vigo hasta el 2030

    La Liga
    Real Madrid pierde ante Celta de Vigo y se aleja del Barcelona en LaLiga
    2 mins

    Real Madrid pierde ante Celta de Vigo y se aleja del Barcelona en LaLiga

    La Liga
    Doblete de golazos de Mbappé que amenaza récord de Cristiano Ronaldo
    1 mins

    Doblete de golazos de Mbappé que amenaza récord de Cristiano Ronaldo

    La Liga
    Resumen Real Madrid vs. Girona: goles, highlights y resultado Jornada 14 de LaLiga
    1 mins

    Resumen Real Madrid vs. Girona: goles, highlights y resultado Jornada 14 de LaLiga

    La Liga
    Barcelona sufre ante un Alavés agurerrido en LaLiga
    1 mins

    Barcelona sufre ante un Alavés agurerrido en LaLiga

    La Liga
    Escándalo después de que el Real Madrid es acusado de que árbitros le favorecen
    2 mins

    Escándalo después de que el Real Madrid es acusado de que árbitros le favorecen

    La Liga
    Matías Almeyda ‘corre’ a reporteros en conferencia de prensa rumbo al Sevilla vs. Betis
    2 mins

    Matías Almeyda ‘corre’ a reporteros en conferencia de prensa rumbo al Sevilla vs. Betis

    La Liga
    Real Madrid rescata empate ante Elche para conservar liderato en España
    1 mins

    Real Madrid rescata empate ante Elche para conservar liderato en España

    La Liga
    Real Madrid confunde a jugador del Elche con fallecido hermano de Diogo Jota
    1 mins

    Real Madrid confunde a jugador del Elche con fallecido hermano de Diogo Jota

    La Liga
    Barcelona regresa al Camp Nou en medio de una emotiva fiesta blaugrana
    1 mins

    Barcelona regresa al Camp Nou en medio de una emotiva fiesta blaugrana

    La Liga

    Esta nueva directriz se da en medio de la temporada 2025-2026 de la Segunda División de España, o LaLiga 2, con la presentación de un mexicano en las filas corporativas del equipo con la llegada de José Riestra.

    PUBLICIDAD

    Pepe Riestra fue presentado como Presidente Ejecutivo del Sporting luego de un breve paso por el futbol de Europa con el Celtic FC de Escocia en 2011 y tras desempeñar distintas funciones en Santos Laguna y como presidente del Atlas, con el que consiguió un bicampeonato.

    Además, se confirmó que David Guerra fungirá como Vicepresidente Ejecutivo del Real Sporting para liderar la transformación del club en el desarrollo del negocio, el impulso internacional y el área institucional, informó el equipo a través de un comunicado.

    En la actualidad, Sporting es séptimo en la clasificación de LaLiga 2 tras 18 partidos jugados y de cara al juego de dieciseisavos de final en la Copa del Rey ante Valencia para luego enfrentar al Leganés en la Segunda División.

    Relacionados:
    LaLigaSporting de GijónMexicanos en el Exterior

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Oríllese a la orilla
    Gratis
    Mirreyes contra Godínez: Un especial de Navidad
    Cómplices
    Gratis
    El extraño retorno de Diana Salazar
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX