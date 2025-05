"El 90% de las ventas de los clubes de LALIGA han pasado por la patronal. No tengo ninguna duda (con el Sporting). Orlegi ha venido para quedarse y estar aquí. Las dudas vienen por lo deportivo, y eso pasa aquí, y en todos los lados. Pasó en Mallorca; llegaron, descendieron y ahora están a punto de ir a Europa. Los proyectos de este tipo no se piensan para una temporada, son para mucho más tiempo. Alejandro se lo pensó muy bien, llevaba años para dar este paso, estudió todo muy bien, sabía lo que había".

David Guerra, Presidente Ejecutivo de la entidad rojiblanca, dio inicio a la charla y la bienvenida a Javier Tebas. “El foco del Club está en lo deportivo, en una situación que no hemos salvado y eso es lo primero ahora. Hay que hacer una autocrítica fuerte y tomar las decisiones adecuadas. Pero es una situación que no nos tiene que empañar el compromiso y el objetivo. Toda esta situación está alentando un ruido innecesario que desestabiliza y no genera nada. Desestabiliza no a un Grupo sino al Real Sporting de Gijón, que es una institución que va a cumplir 120 años. Nuestro compromiso es firme y vamos a continuar trabajando sin fecha de caducidad”.