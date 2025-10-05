Sevilla golea al Barcelona y le quita el invicto en LaLiga

Video Sevilla arrolla al Barça y le quita el invicto en LaLiga de España

El Sevilla derrotó este domingo por 4-1 al Barcelona en la Jornada 8 de LaLiga de España, quitándole así el invicto al conjunto catalán y dejándolo sin el liderato.

A los 13 minutos, el conjunto dirigido por Matías Almeyda se adelantó con un penal transformado por el chileno Alexis Sánchez, exjugador del Barca.

Posteriormente a los 36, Isaac Romero, que había tenido varias opciones de marcar, finalmente pudo anotar y puso el 2-0 parcial.

Sin embargo, cuando mejor jugaba el equipo local y jutso antes del descanso, llegó el descuento anotado por el británico Marcus Rashford.

Los pupilos de Hansi Flick , que venía de caer a mitad de semana en la Champions League ante el PSG, mejoraron para la segunda parte y tuvieron buenas opciones de llegar al empate, especialmente con un penal que falló de mala manera el polaco Robert Lewandowski.

En los minutos finales y con el Barca ya jugado por el empate, el Sevilla selló la goleada con tantos de José Ángel Carmona y Akor Adams.